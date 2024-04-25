女教授被直擊高鐵跨騎激吻男學生 判賠老公20萬

南部已婚某大學蘇姓女教授指導楊姓男學生卻爆不倫，被郭姓丈夫的好友直擊兩人在車上「跨坐」激吻，過程全被郭男好友拍下，郭暗地蒐集兩人對話紀錄、獨處照片等證據，向蘇女求償50萬元，法官認為女教授已侵害配偶權，判她應賠20萬元。

判決指出，蘇女外貌姣好，和郭男結婚多年，兩人育有一女，但夫妻倆近年感情轉淡，郭男有意離婚，和友人討論自身婚姻狀況，好友聽完郭男的故事後，認為他與蘇女感情變淡可能是婚外情導致。郭男友人聽完郭的訴苦後不久，卻在高鐵台南站外的停車場見到蘇女載著一名男子，兩人坐在停車場車上聊天，沒多久右前座的男子竟跨坐到蘇女身上，兩人在車上相擁熱吻長達10分鐘。

郭的友人看到這一幕，馬上拿出手機錄下激情畫面，將影片傳給郭男，郭看到影片後震驚，暗中展開蒐證，果然查到蘇女曾多次前往台南某間民宅過夜，再根據兩人對話紀錄，才發現當天跨騎的男子是蘇女的楊姓男學生。

蘇女和楊男打得火熱，不僅購買男女款睡衣，還會互傳訊息訴說情意，「去忙，不吵你，愛你」、「人生真難，好、路上小心，我也愛你」、「有吃嗎老公」、「寶貝起床了嗎 」、「晚安老婆」，兩人傳訊互稱老公、老婆，郭男看到後火冒三丈。

郭男事後向法院訴請離婚，並將這段期間蒐集的蘇女「早出晚歸圖表」、「ETC 通行紀錄」及蘇女開車前往楊男住處的照片當作證據，向蘇女提告並求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，蘇女否認出軌，還稱郭男曾說「你是我老婆我可以原諒」，並多次說不要她賠償，代表已拋棄害賠償請求權。但郭男否認有允諾拋棄賠償請求權，法官依據郭男所提事證，認定蘇女和男學生的互動行為，已逾越社會通念所能容忍一般社交行為範圍，判她應賠郭男20萬元，可上訴。