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詐團扮幣商 50人上當 騙走金融女主管千萬

記者李奕昕／台北25日電
假投資詐騙嚴重，刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案，破獲11個水房或車手集團，查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕／攝影)
假投資詐騙嚴重，刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案，破獲11個水房或車手集團，查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕／攝影)

陳姓男子等人涉嫌替柬埔寨詐團機房轉帳、提領或與被害人面交贓款，購買泰達幣洗錢，半年內有50人遭詐4000萬元台幣(約122萬美元)，其中一名女子被騙上千萬元。刑事局拘提13人依詐欺等罪移送，檢方聲押陳等五人獲准，另八人5至10萬元交保。

警方調查，31歲陳男2019年曾赴土耳其詐團機房工作，2021年返台被移送，又配合柬埔寨機房組水房及車手集團；機房在臉書登廣告，招收投資虛幣、股票、基金、貴金屬等，指導被害人開設非虛幣交易所電子錢包，以認證錢包為由，傳送區塊鏈智能合約網址給被害人取得同意，騙得錢包授權。

車手自稱幣商與被害人相約拿現金，簽立泰達幣買賣契約，將泰達幣存進被害人錢包取信，因已掌握錢包控制權，又將泰達幣轉至境外錢包。

部分被害人匯款至人頭帳戶，水房轉帳到第四層人頭戶，由車手提領，或匯到境內虛幣交易所綁定的銀行帳戶買泰達幣，轉至境外錢包。

經清查，去年1至6月共50人被騙4000萬元，其中一名金融業退休女主管多次面交現金及匯款，被騙1100萬元最多。

刑事局調閱LINE投資群組成員帳號IP發現在柬埔寨，分三波行動搜索拘提陳與車手、水房成員共13人。

陳自稱幣商，指正當交易虛幣，警方出示涉案事證才坦承犯行。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例移送。

假投資詐騙嚴重，刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案，破獲11個水房或車手集團，...
假投資詐騙嚴重，刑事局本月8至19日執行打擊詐欺專案，破獲11個水房或車手集團，查扣泰達幣1000萬顆。(記者李奕昕／攝影)

投資 詐欺 退休

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