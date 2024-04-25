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日籍兄弟在台開頂級燒肉店出包 弟交保、兄有案在身但已離境

記者陳宏睿／台中即時報導
台中「和牛EMPEROR」日前被衛生局查出店內存放過期和牛。（台中市政府提供）
台中「和牛EMPEROR」日前被衛生局查出店內存放過期和牛。（台中市政府提供）

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉，涉用過期肉，衛生局查扣過期肉品等證物，發現過期3至5個月，食材存放作業區，衛生局依法開罰144萬元(台幣，下同，約44,190美元)，檢調昨搜索，帶回實際負責人坂本姓男子等涉案人，坂本被檢方認定是「實際負責人」，命以80萬元（約24,550美元）交保。據查，該店登記負責人是坂本胞兄，早在此食安事件爆發前，已出境台灣，是否與案件有關，檢調將釐清。

經查，涉案的坂本姓男子在案發後被踢爆，兄弟二人都在台灣經營事業，此次涉及食安風波的「和牛EMPEROR」是由天樂廣告公司所經營，登記負責人為坂本姓男子（47歲），與昨天被檢方帶回的坂本姓男子（35歲）是兄弟關係，坂本弟被檢方認涉犯偽造文書等罪，嫌疑重大，檢方命以80萬元（約24,550美元）交保。

據了解，「和牛EMPEROR」在去年10月才開幕，本月中旬爆發使用過期等食安風波，檢調昨天搜索帶回包括坂本等8名涉案人，不過該店的登記負責人則不在帶回涉案人的名單中，因坂本兄早在今年3月間已離境，是否與案情有關，有待後續釐清。

不過坂本兄弟涉及的不只食安風波，坂本兄在前年底也因在七期商辦大樓內，涉及洗錢、博弈機房案件，被認定是現場涉案人帶回，也查出該處機房1年總下注金額，超過日幣8000億元（約51億美元）當時以函送方式偵辦，未料前案尚未偵結，坂本兄弟又涉及此次食安風波。

台中有兩間餐廳使用過期牛肉遭檢舉，台中檢調昨天搜索「和牛EMPEROR」、「御帝和牛」，帶回兩店的現場婦人日本籍坂本姓男子（35歲）、台籍宋姓男子（44歲）等8人，檢方訊問後認涉案人涉犯偽造文書等罪，命坂本以80萬元交保、宋男則獲30萬元交保。

台中市衛生局統計，「和牛EMPEROR」過期牛肉18箱共219塊，重量都不同，冷麵24箱60包，還有11盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等各1至2瓶，過期3到5個月。

台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人，其...
台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人，其中坂本姓男子被認定是涉案人帶回。（讀者提供）
檢調昨天前往位於勤美商圈的和牛燒肉店搜索。（台中市政府提供）
檢調昨天前往位於勤美商圈的和牛燒肉店搜索。（台中市政府提供）

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