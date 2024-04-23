地震搖不停 花蓮2大樓傾倒 民眾一夜不敢睡
花蓮23日凌晨2時許發生2次芮氏規模6以上地震，後續餘震不斷，市區富凱大飯店傾斜，縣府預計拆除，403地震就列紅單的統帥大樓還來不及拆就被震垮，也列拆除名單，初步確認目前兩棟樓內都沒有人。因地震不斷，縣府緊急宣布今天停班停課。
工程人員初估富凱大飯店傾斜約12度，為避免富凱大飯店倒塌造成危險，縣府將進行拆除，預估2周可拆除完畢；富凱大飯店周邊是商圈鬧區，業者可能2周都無法營業。
富凱大飯店對面為知名「鋼管紅茶」，該樓0403地震後已被列入紅單，稍早孫子擔心80歲阿嬤手腳不便，趕緊通報警消協助，消防人員趕到現場破門將阿嬤救出。
在0403地震被列為紅單、待拆除的統帥大樓被震垮，由於有倒塌危險，縣府排入拆除的名單中，受到地震影響二度受損，原本旁邊支撐的鋼梁應聲倒塌，房子往一邊傾斜，二樓變成一樓。
花蓮從昨天開始，一整晚地震搖不停，許多居民一夜未眠，許多人更是直接開車到露天停車場避難，直呼「搖成這樣誰敢待在家裡」。不少網友留言表示：「我花蓮的朋友整晚沒睡，鞋子跟逃生包都放在床邊，後來乾脆去好朋友家聚在一起取暖」、「花蓮加油」。
縣府指出，因應地震不斷發生，緊急宣布今天停班停課。
花蓮凌晨10分鐘內接連發生2次規模6以上地震，新竹都搖晃明顯，據了解，地震當下竹科各科技廠地震警報、機台警報大作，台積電更一度疏散人員，目前暫未傳出生產受影響。
根據台灣中央氣象署最新資訊，22日晚10時11分發生規模5.9地震，震央位於花蓮縣壽豐鄉，在22日晚間11時前再發生13起地震；根據台灣中央氣象署統計，0403主震+有感餘震，截至昨晚11時09分止，已發生1004起。而中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，21日及22日的頻率跳動的確有點異常，且往內陸移動，需要更長時間的觀察。
上一則
美國節目奪冠 台變裝皇后「妮妃雅」下一站前進巴黎文化奧運
下一則
FB留言