我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

地震搖不停 花蓮2大樓傾倒 民眾一夜不敢睡

記者王思慧、胡瑞玲／花蓮23日電
花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市富凱大飯店發生傾斜。記者王思慧／攝影
花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市富凱大飯店發生傾斜。記者王思慧／攝影

花蓮23日凌晨2時許發生2次芮氏規模6以上地震，後續餘震不斷，市區富凱大飯店傾斜，縣府預計拆除，403地震就列紅單的統帥大樓還來不及拆就被震垮，也列拆除名單，初步確認目前兩棟樓內都沒有人。因地震不斷，縣府緊急宣布今天停班停課。

工程人員初估富凱大飯店傾斜約12度，為避免富凱大飯店倒塌造成危險，縣府將進行拆除，預估2周可拆除完畢；富凱大飯店周邊是商圈鬧區，業者可能2周都無法營業。

富凱大飯店對面為知名「鋼管紅茶」，該樓0403地震後已被列入紅單，稍早孫子擔心80歲阿嬤手腳不便，趕緊通報警消協助，消防人員趕到現場破門將阿嬤救出。

在0403地震被列為紅單、待拆除的統帥大樓被震垮，由於有倒塌危險，縣府排入拆除的名單中，受到地震影響二度受損，原本旁邊支撐的鋼梁應聲倒塌，房子往一邊傾斜，二樓變成一樓。

花蓮從昨天開始，一整晚地震搖不停，許多居民一夜未眠，許多人更是直接開車到露天停車場避難，直呼「搖成這樣誰敢待在家裡」。不少網友留言表示：「我花蓮的朋友整晚沒睡，鞋子跟逃生包都放在床邊，後來乾脆去好朋友家聚在一起取暖」、「花蓮加油」。

縣府指出，因應地震不斷發生，緊急宣布今天停班停課。

花蓮凌晨10分鐘內接連發生2次規模6以上地震，新竹都搖晃明顯，據了解，地震當下竹科各科技廠地震警報、機台警報大作，台積電更一度疏散人員，目前暫未傳出生產受影響。

根據台灣中央氣象署最新資訊，22日晚10時11分發生規模5.9地震，震央位於花蓮縣壽豐鄉，在22日晚間11時前再發生13起地震；根據台灣中央氣象署統計，0403主震+有感餘震，截至昨晚11時09分止，已發生1004起。而中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，21日及22日的頻率跳動的確有點異常，且往內陸移動，需要更長時間的觀察。

花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市震度達到5弱，後續大小餘震不斷，已...
花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市震度達到5弱，後續大小餘震不斷，已被列為紅單危樓的統帥大樓還來不及拆也被震垮。記者王思慧／攝影
花蓮富凱飯店傾斜預計拆除，中山路與中正路口、中華路口封閉。記者王思慧／攝影
花蓮富凱飯店傾斜預計拆除，中山路與中正路口、中華路口封閉。記者王思慧／攝影

地震 台積電

上一則

美國節目奪冠 台變裝皇后「妮妃雅」下一站前進巴黎文化奧運

下一則

台電老總嘆建設受阻「大家只要晶圓廠 不要發電廠」

延伸閱讀

花蓮再次強震 日政府：會持續準備必要的支援台灣

花蓮再次強震 日政府：會持續準備必要的支援台灣
花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」
花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌
台灣花蓮深夜再發生規模6及6.3地震

台灣花蓮深夜再發生規模6及6.3地震

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用