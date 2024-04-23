地震搖不停 花蓮2大樓傾倒 民眾一夜不敢睡

花蓮23日凌晨2時26分發生規模6地震，花蓮市富凱大飯店發生傾斜。記者王思慧／攝影

花蓮23日凌晨2時許發生2次芮氏規模6以上地震 ，後續餘震不斷，市區富凱大飯店傾斜，縣府預計拆除，403地震就列紅單的統帥大樓還來不及拆就被震垮，也列拆除名單，初步確認目前兩棟樓內都沒有人。因地震不斷，縣府緊急宣布今天停班停課。

工程人員初估富凱大飯店傾斜約12度，為避免富凱大飯店倒塌造成危險，縣府將進行拆除，預估2周可拆除完畢；富凱大飯店周邊是商圈鬧區，業者可能2周都無法營業。

富凱大飯店對面為知名「鋼管紅茶」，該樓0403地震後已被列入紅單，稍早孫子擔心80歲阿嬤手腳不便，趕緊通報警消協助，消防人員趕到現場破門將阿嬤救出。

在0403地震被列為紅單、待拆除的統帥大樓被震垮，由於有倒塌危險，縣府排入拆除的名單中，受到地震影響二度受損，原本旁邊支撐的鋼梁應聲倒塌，房子往一邊傾斜，二樓變成一樓。

花蓮從昨天開始，一整晚地震搖不停，許多居民一夜未眠，許多人更是直接開車到露天停車場避難，直呼「搖成這樣誰敢待在家裡」。不少網友留言表示：「我花蓮的朋友整晚沒睡，鞋子跟逃生包都放在床邊，後來乾脆去好朋友家聚在一起取暖」、「花蓮加油」。

縣府指出，因應地震不斷發生，緊急宣布今天停班停課。

花蓮凌晨10分鐘內接連發生2次規模6以上地震，新竹都搖晃明顯，據了解，地震當下竹科各科技廠地震警報、機台警報大作，台積電 更一度疏散人員，目前暫未傳出生產受影響。