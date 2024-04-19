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保母姊妹虐死剴剴起訴 最重判無期徒刑

記者房荷庭、王聖藜／台北19日電
剴剴受虐情形與傷勢 製表／司法社會中心
剴剴受虐情形與傷勢 製表／司法社會中心

一歲男童剴剴去年疑遭保母姊妹虐死案，台北地檢署調查發現保母姊妹在不到四個月內，有諸多凌虐作為，昨依涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死、成年人故意傷害兒童致死三大罪名，起訴保母劉彩萱與其胞妹劉若琳，依起訴罪名，兩人最重可處無期徒刑。

在押的劉家姊妹兩人起訴移審後，台北地院法官以兩人有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見。檢方調查發現，劉彩萱家人中還有四人疑協助滅證，另案偵辦；至於兒福聯盟負責本案的陳姓社工涉嫌過失致死、偽造文書等罪嫌部分，檢方也持續調查中，昨未一併結案。

檢方調查指出，劉彩萱、劉若琳姊妹均為兒福聯盟待出養兒童保母名冊所列、接受兒盟委託照顧嬰幼兒且領有證照的專業保母人員。劉彩萱經由兒福聯盟媒介，與剴剴的外婆簽署家庭托育契約書，約定自去年9月1日起至剴剴交予收養人或其他停止托育原因發生日止，以每日台幣1000元為對價，在劉彩萱住處全日照護剴剴，費用由兒福聯盟支付。

去年12月24日剴剴因昏迷送醫後宣告不治。因剴剴全身多處有不正常傷勢，醫師通報警方報請檢察官相驗，發現死者四肢、額骨與骨盆因外力嚴重凹陷變形，認定剴剴生前遭虐待，分案調查。

檢方發現，一歲多的剴剴生前四肢都曾遭綑綁、長時間被逼著以軍人的姿勢罰站、毆打創傷，全身多處外傷、瘀傷，皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積，組織細胞血液灌流不足，因低血容性休克而停止呼吸死亡。

檢察官取得劉家外籍看護提供的錄影畫面、以及劉家姊妹通訊內容等證據，查出劉彩萱、劉若琳自去年9月1日起至同年12月23日晚間十時許止，不僅曾綑綁愷愷四肢、塞入水桶、裸體罰站、撞牆、腳踹、餵食廚餘及以不雅言詞辱罵等，劉彩萱還會分享虐童狀況與心得給劉若琳。

台北地檢署查出，劉彩萱在其住居及劉若琳住所，以徒手、腳踹及持物品毆打等方式攻擊剴剴，見他走路慢，就從後面推去撞牆，致其頭部撞及地面或牆壁；劉若琳甚至以指甲刮剴剴右頸部，剴剴因此受有脖子撕裂傷、臉部、四肢、生殖器、指甲、頭皮等全身多處新舊不同挫擦傷，還有大血管塌陷、三顆牙斷裂、一顆牙脫落。

劉若琳則於劉彩萱洗澡或外出時，協助綑綁或看管監督剴剴，若蒙眼口罩脫落時，將口罩拉上，以蒙住雙眼，若見到剴剴掙扎嘗試掙脫逃離時，仍將剴剴綑綁固定好塞回水桶內。

檢方偵查期間，劉彩萱坦承犯行、劉若琳坦承部分犯行，依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴劉氏姊妹，並依兒少法規定加重其刑至二分之一。

剴剴遭凌虐致死，法官認為保母劉彩萱與胞妹劉若琳有逃亡串證可能，19日裁定羈押禁見...
剴剴遭凌虐致死，法官認為保母劉彩萱與胞妹劉若琳有逃亡串證可能，19日裁定羈押禁見，劉彩萱（中）遭羈押上囚車。（記者蘇健忠／攝影）

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