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沙鹿莊園豪宅涉占國有地 顏寬恒遭求重刑

記者曾健祐／台中19日電
顏寬恒18日出庭全部否認，主張無罪。（記者曾健祐／攝影）
顏寬恒18日出庭全部否認，主張無罪。（記者曾健祐／攝影）

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，被依貪汙等罪起訴；台中地院昨天辯論終結，顏寬恆及妻子陳麗凌，友人建設公司老闆林進福、張姓女設計師均主張無罪，檢方批顏寬恆是三案主謀，應從重量刑，全案7月25日宣判。

起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1000餘平方公尺，未脫手又以借款為名目，以4515萬元（台幣，下同，約139.2萬美元）賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅為假買賣；另任立委期間利用林進福為人頭，詐領108萬元助理費。

檢方指控，沙鹿莊園建造成本達8492萬元，媒體披露竊占國有地後，才由林進福拜託張女購買，並以等同五折4515萬元賣給張女，成交後張女也非所有權人，買賣金流都是假象。

檢察官認為，顏寬恒涉竊占、假買賣及詐助理費三案，均是主謀主導地位，也是最終受益者，他身為立委應為人民表率，卻在被檢舉後持續以假買賣卸責，難認態度良好，建請法院從重量刑。

顏寬恒否認犯罪，強調自己沒竊占犯意，也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。

國民黨

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