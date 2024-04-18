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高雄瓦斯氣爆釀1死6傷疑獨居男縱火 恐怖爆炸一團火球畫面曝光

記者石秀華／高雄即時報導
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)

台灣高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳出瓦斯氣爆意外，大火從透天厝噴出消防局出動25車58人搶救，過程中不時傳出爆炸聲響，消防局從屋內救出受傷的1男2女及10歲男童送醫急救，另有1男1女身體不適送醫，火勢40多分鐘撲滅後，消防員進屋發現2樓一具男性焦屍，氣爆恐怖瞬間畫面曝光，只見氣爆當下一團火光照亮夜空。

警消調查，該起火警發生在今天凌晨約零時許，位於高雄市三民區褒揚街266巷的民宅突然發生瓦斯爆炸，火舌從透天厝的窗戶噴出， 一樓瞬間陷入火海，附近有民眾錄下民宅起火影片，只見熊熊火光燃燒，火舌竄出，過程中，還夾雜連續爆炸聲響，遭波及的民宅門窗被震飛，地上一片狼藉，住戶倉皇逃生，有人一臉驚恐。

消防員抵達現場後，動員搶救，先從火場救出蔡姓婦人（61歲）和10歲男童、魏姓婦人（60歲），以及張姓老翁（71歲）、謝姓婦人（66歲）及黃楊婦人（76歲），5人均被氣爆威力震飛的玻璃割傷，所幸意識清楚，無大礙。

另從發生氣爆意外的透天厝救出獨居的邱姓男子（50歲），邱全身受有百分之90燒燙傷，被救出時已昏迷，性命垂危，送醫搶救中。

消防人員在凌晨零時23分控制火勢，約零時44分許撲滅，進入住在邱男隔壁棟的透天厝民宅探查，驚見2樓一具被燒得面目全非的男性焦屍，經查疑為70餘歲的顏姓老翁，家屬已從中部趕回南部處理。

警方事後調閱巷口監視器追查，發生氣爆意外前，褒忠街巷弄一片寧靜，不久發生爆炸聲響，只見一團火光照亮夜空；警消懷疑疑獨居被燒傷的邱男縱火，正深入調查起火原因中。

高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷；圖為氣爆瞬間被監視...
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷；圖為氣爆瞬間被監視器錄下恐怖畫面。(讀者提供)
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死6傷。(讀者提供)

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