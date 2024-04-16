男花台幣2000萬學鐵版神數「學不會」要退錢 法院駁回：已教完

車姓男子提告主張朱姓男子未完整傳授鐵版神數老師林晉德的算命法則，要朱返還台幣2000萬元。新北地方法院認為車無法證明契約內容，難認朱未履行，判車敗訴，台灣高等法院也駁回車上訴。（示意圖／聯合報系資料照）

台灣車姓男子在網路上看到鐵版神數老師林晉德的介紹，想學習「逍遙派鐵版神數」，因林生病，改求教網頁推薦的朱姓徒弟。車主張和朱約定以2000萬元（台幣，約61萬美元）學費換取林完整的算命法則，但朱卻沒傳授關鍵，他發現朱根本不懂，要求解約，提告要朱還錢。一審認為車無法證明契約內容，難認朱未履行，判車敗訴，台灣高等法院也駁回車上訴。

林晉德已於2022年9月9日死亡。林生前接受採訪，解釋鐵版神數是將六親生肖核對出後，將六親生肖、算命者的八字換算成一系列數字，再以算盤演算出數字條碼，再從1萬2000首詩句中，找出自己詩句。

車姓男子稱2018年間想向林晉德學習逍遙派鐵板神數，當時因林無法教授，才改聯繫林的朱姓徒弟，朱保證已獲得所有真傳，因此當年10月16日兩人口頭成立授課契約，約定他付2000萬元學費、朱完整傳授林的鐵版神數算命法。

經過2年多的學習，車覺得朱沒有教授網頁和影片中所描述的鐵板神數關鍵推算過程的算法，2022年2月16日寄律師函給朱，要求解除契約並討回2000萬元。車說，如果沒有所謂的算命規則，那就是詐欺 。

朱表示自己是林晉德的嫡傳弟子，已依約將逍遙派鐵版神數受教同意書的內容傳授給車，沒有不完全給付或詐欺的行為，車要求解約還款根本無理。朱說，收到的錢不是「不當得利」。

車稱從未看過「受教同意書」，上頭沒有他的簽名；朱則抗辯受教同意書是林晉德早期教授學生時所製作，作為弟子學習鐵板神數的參考。朱說，車2018年間第一次和他見面時，主動提出林晉德所給的受教同意書，並稱已與林談妥學費降為2000萬元，他打電話向師父確認後，同意傳授車受教同意書所列全部課程並提供所有資料。

高院 民事庭發現車曾傳LINE 給朱說「朱老師，前天我老婆發現我拿她的私房錢2000萬元…，她逼問我錢到哪裡去，我只好誠實跟她說，我去跟朱老師您學林老師的逍遙派鐵板神數，她一直嘮叨我學個命理怎麼要花到2000萬，我就給她看林老師『受教同意書』上的教材…」。高院民事庭認為，朱已經授課完畢，車主張解約無理。

高院認為車主張沒看過受教同意書，或受教同意書不是雙方約定授課的內容等，與事實不符，不足採憑。高院指車上了2年課，能否習得算命能力與朱是否履行授課契約無關，也不能以自己不能理解算命推演事理，就說朱沒履行教學義務，因始維持原判，駁回朱上訴。