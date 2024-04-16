索要分手費否則公布前女友性愛影像 男付出高額代價

示意圖。（取材自pexels.com@ Jakub Zerdzicki ）

台灣陳姓男子與女友交往期間，趁對方不注意悄悄用手機錄下兩人性愛影片與照片，分手後，陳以影片要脅，向前女友索取分手費4萬元(約1,229美元)，並傳「影片我慢慢看看爽了上傳」、「真會吹啊」等訊息給對方，並多次打電話騷擾前女友，對方不堪其擾，向警方報案提告；新竹地院審理終結，依無故攝錄他人性影像、恐嚇取財未遂罪判刑，應執行1年2月，陳最後賠償前女友120萬元(約3.7萬美元)，才獲判緩刑。

判決書指出，陳男與前女友交往期間，未經對方同意，趁兩人在汽車旅館與住處溫存時，用手機悄悄錄下兩人性愛影片與照片，並將影片照片存放在電腦。之後，兩人分手，陳於去年9月用臉書 與LINE 向前女友要脅分手費4萬元，並接訊傳送「影片我慢慢看看爽了上傳」、「真會吹啊」等文字訊息。

隨後，陳男又用臉書將前女友裸照傳給對方，並多次打電話騷擾對方，嚴重影響前女友日常生活，怒向警方報案，警方獲報持搜索票到陳住處，將手機與電腦扣回，全案移送新竹檢方。

法官認，陳男與告訴人原為男女朋友，未經前女友同意即擅自竊錄對方性影像，分手還恐嚇對方索取財物、復持續傳訊騷擾前女友，使對方長時間陷於恐懼，審酌依七個無故攝錄他人性影像各判刑3月、恐嚇取財未遂罪判刑7月，應執行1年2月，皆緩刑5年。