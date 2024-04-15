我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

南加少年遭管教所同伴打斷鼻子 緩刑官袖手旁觀

台灣頂級和牛燒肉店食材過期 負責人被爆涉博弈洗錢

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市衛生局食品藥物安全處在一家頂級和牛燒肉店查獲過期和牛。(台中市政府提供)
台中市衛生局食品藥物安全處在一家頂級和牛燒肉店查獲過期和牛。(台中市政府提供)

台灣台中市一家頂級和牛燒肉店檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處稽查發現該店不僅牛肉過期，豆瓣醬、味噌、冷麵，甚至是濃縮果汁都有過期情形。該公司負責人被人爆料，曾在2022年底涉及一起博弈洗錢案，經查，該涉案被告與此次和牛燒肉店的負責人為同名同姓，是否為同一人，檢警未證實。

台中市一家頂級和牛燒肉店涉存放過期肉品，衛生局接獲檢舉後稽查發現，引發食安疑慮。

案發後有知情人士向媒體爆料，經營該燒肉店的公司負責人是一名日本人，也涉及2022年底一起博弈洗錢機房案，該公司負責人就是當時檢警帶回調查的其中一名涉案人。

據了解，當時涉案的其中一名日本人，與此次經營和牛燒肉店的公司負責人為同名同姓，年齡也相符，是否就是同一人，檢警未證實。

第六警分局在2022年底接獲情資，有線上博弈犯罪集團藏身在七期商辦大樓內，該集團設立賭博網站線上百家樂、體育世足賽等，提供網路不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行，連目前熱門的世足賽都是簽注標的。

檢警在同年11月29日前往搜索，帶回現場日本籍負責人、幹部、員工等44名犯嫌，其中日籍6人、中國大陸籍1人、台籍37人，查扣電腦主機等不法贓證物。

檢警清查，該網站經手的賭客，1年總下注金額超過日幣8000億元（約50億美元)，不法獲利相當驚人，全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，檢方當時訊問後請回，目前此案尚未偵結。

台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人。(...
台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人。(讀者提供)

日本

上一則

台第3波內閣人事 財長莊翠雲可望留任

延伸閱讀

迴力鏢好亂…徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安

迴力鏢好亂…徐巧芯大姑爆穿蔡英文競選服 又挺蔣萬安
大姑涉詐 徐巧芯哭喊：若涉案辭立委、丈夫涉入離婚

大姑涉詐 徐巧芯哭喊：若涉案辭立委、丈夫涉入離婚
涉助詐團洗錢 徐巧芯大姑遭收押

涉助詐團洗錢 徐巧芯大姑遭收押
大愛和牛涮涮鍋 歐洲女住日本處處驚奇：我的國家沒有50層樓建築

大愛和牛涮涮鍋 歐洲女住日本處處驚奇：我的國家沒有50層樓建築

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持