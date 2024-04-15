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台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

記者王聖藜／台北即時報導
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台灣一名受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告，案發後接受心理諮商53次，台北地院認定黃犯罪，依強制猥褻罪判黃有期徒10月。可上訴。

黃是某事務所王姓主持律師的朋友，2021年4月23日晚間至第2天凌晨，王邀黃與客戶在台北市「Bar Off」酒吧飲酒，女律師也陪同前往，酒吧內，黃伸手揉捏女律師的臉，再擠坐到女律師右邊，伸手摸她的腰、背、大腿及鼠蹊部。

女律師驚嚇逃進廁所，黃尾隨跟進，2人返回座位，黃再次撫摸她的腰，還想將手伸入她的褲頭裡，女律師把黃的手撥開，黃繼續在她肩頸按壓、游移，之後，黃在與別人划酒拳時，又十指緊扣女律師的手，划拳勝利時，再摟繞女律師的脖子。

法院審理，黃承認參加這場飲宴，也承認以手搭了女律師的肩膀、碰了她的手，但否認強制猥褻。

法官調查，王姓律師當天設宴邀請的對象，是某傳媒公司的葉姓法務長，王想與某傳媒公司建立長期合作的關係，而黃是介紹人，被害女律師則是在事務所負責某傳媒的業務。

當天，一行人先到台北市「欣海岸」餐廳飲宴，後來前往酒吧續攤。女律師證稱，續攤時，黃摸她的左腰、下背部、右大腿、鼠蹊部，她有閃躲，還刻意去廁所催吐，但黃貼近並用猥瑣的眼神看著她，堵住出口不讓她走。

女律師說，黃後來摸她的左腰，拉她的襯衫想把手伸進去裡面，她覺得很厭煩，但不敢砸老闆的場，只能再度把黃的手撥開。

合議庭調查，女律師受害後，2021年4月26日至5月5日曾向同一事務所吳姓、蔣姓律師陳述，自2022年1月26日至2023年8月18日共進行53次心理諮商，傾訴對象包含委任案當事人的姐姐，身心受影響不輕，絕非如黃所言只搭肩、碰手，佐以多名證人供證，認定女律師的供述可採。

判決說，黃姓男子對女律師的性自主權不尊重，考量黃未與女律師和解等，依法量處黃有期徒刑10月。

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