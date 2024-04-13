「航海王」顏益財 涉內線交易遭搜索、約談

有「航海王」之稱的台驊投控董事長顏益財（中）涉內線交易，12日遭調查局搜索約談到案，深夜移送台北地檢署複訊。（記者許正宏／攝影）

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財，被控在大聯大投資 控股公司收購台驊股權前，事先用人頭進場買進股票，涉及內線交易；調查局台北市調查處昨天搜索十處地點，約談顏益財與董事許旭輝共九人到案，估計顏、許不法獲利近200萬元台幣，詢後依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，檢方命許旭輝以200萬元（台幣，下同，約6.2萬美元）交保。

縱橫海運界逾40年的台驊董座顏益財，不僅是亞洲首家橫跨海、空、陸、鐵、倉儲等物流全解方的貨代業，近年毛利率也多在17%以上，穩居貨代業之冠，顏早在2017年就大膽參與陽明私募和增資，2021年台驊光前兩季營收就達171億元，EPS更寫下16.62元驚人成績，超過萬海和長榮 ，成為真正的航海王。

台灣航空貨運承攬公司董事長許旭輝涉內線交易，12日遭調查局約談到案，檢方訊後依違反證交法命許200萬元台幣交保。（記者房荷庭／攝影）

而許旭輝來頭也不小，1992年他從雲林北上闖蕩，投入承攬業發展，他發現國際貿易中，一條龍的物流供應鏈整合，鮮少業者願意切入，看準商機打算創業，但因缺乏資金，第一桶金還是來自青年創業貸款 ，創立台灣航空貨運承攬公司，是白手起家的典範，曾獲頒行政院青輔會青年創業楷模獎，更擔任過青創總會長，也拿過經濟部小巨人獎。

檢調發現，2020年5月28日，台驊在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股公司宣布收購台驊控股5%至20%普通股，顏益財利用身為內部人優勢，將利多消息報給許旭輝共五組人，相關人在禁止交易期間，利用可控制的人頭帳戶交易台驊股票。

由於事先買股的人不多，檢調進行資金清查，查出顏益財是透過人頭帳戶買股，顏到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交付顏使用，證詞對顏不利。檢調追查，顏的人頭大多住在南部，但股票下單的IP位置卻在台驊總部，認定顏涉內線交易。

另外，上櫃公司合一生技前資深經理羅小惠，2020年獲悉關係企業「中天（上海）生物科技公司」與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄，國際藥廠依備忘錄支付議約金美金400萬元，因而將利多消息洩給親友買股獲利，不法所得十餘萬元，昨天也被調查局搜索約談案到案。