醫院送錯人開錯刀 中風翁遭胸腔引流 主刀醫還偽造病歷

高雄市立民生醫院爆發離譜「開錯刀」烏龍疏失，手術室11日正常作業，沒有受到影響。（記者劉學聖／攝影）

高雄市立民生醫院本月4日爆「開錯刀」嚴重醫療疏失，要幫胸腔膿疱病患做引流手術，卻錯把隔壁床的低血壓患者推入開刀房，全程經手五人都未確認患者身分，主刀的胸腔外科主任陸希平動刀後才驚覺患者沒病灶，鬧了烏龍。院方及高市衛生局查出，陸事後還要求補簽手術同意書，涉偽造病歷，被記兩大過免職，全案將移送高雄地檢署偵辦。市長陳其邁說「低級錯誤」，很不應該。

5關卡失靈 高雄民生醫院開錯刀 製表／潘奕言

據了解，被開錯刀的70歲黃姓男病患是低收入 戶，中風 無法表達，長年住安養中心，僅有一名胞弟但失聯，院方聘請看護照顧，目前術後狀況良好。

民生醫院副院長張科說，黃男因低血壓住院，與另名年紀相仿的張姓男子住同間病房，4日張男因胸腔膿疱要做胸腔引流手術，是當天第一台刀，上午8時正好是白班與大夜班交接期較混亂，但依手術標準程序，應由開刀房護理師通知護理站護理師，再把病患送至開刀房，不料陸希平竟直接打電話到護理站，導致後續一連串疏失。

黃男從病房被推入開刀房，過程中包括運送工友、病房護理師、手術室護理師、麻醉醫師都沒進行病患辨識確認，當護理師要給藥時，才發現黃男不在床位，想要制止已來不及。張科說，病患辨識最基本是看手圈，和病患本人或家屬確認，不過黃男中風無法表達，加上沒有家屬，無法進一步口頭確認。

衛生局調查也發現，陸希平僅確認病歷、手術部位，卻疏漏注意病患身分識別，發現開錯刀後，竟通知送病患入院的護理機構，要求補簽同意書，疑涉做不實同意書。

開業44年的民生醫院出包並非首次，2010年12歲林姓女童左手手腕骨折，到民生醫院開刀，在麻醉拔管後心跳呼吸異常，經三度電擊、施打強心劑急救才救回一命，事後卻缺氧性腦病變、智商大幅減退。

衛生局表示，陸希平記兩大過免職，移付醫師懲戒，麻醉醫師、開刀房護理師、病房護理師及運送工友均記過一次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡兩次。顏家祺民生醫院院長職務也遭免除，由市立醫院管理中心執行長林盟喬代理院長，擬開罰民生醫院最高50萬元台幣（約1.55萬美元）。