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疑房屋點交爭執 房客縱火燒死自己、房東女兒和女律師

記者劉柏均、趙容萱、曾健祐、林孟潔／台中12日電
台中大雅區楊姓男子疑因房屋點交起爭執，持汽油朝民宅縱火，三人當場命喪火窟。（圖／台中市消防局提供）
台中大雅區楊姓男子疑因房屋點交起爭執，持汽油朝民宅縱火，三人當場命喪火窟。（圖／台中市消防局提供）

台中市大雅區一處透天宅驚傳縱火三死命案。林姓男子和姊姊、游姓律師表姊昨與楊姓前屋主兼租客協商點交事宜；楊男疑不滿遭催討返還房屋，丟擲汽油縱火，熊熊烈火造成自己與林男姊姊、表姊當場燒死，林男則衝到二樓跳窗逃生，逃過死劫。

葬生火海的游姓女律師相當資深，是國立中正大學法學碩士、高雄市政府勞工局諮詢律師，擁有律師、地政士雙資格，在高雄執業超過20年，除了一般刑、民事訴訟，也有不動產登記專長，因有法律專業陪同表弟點交房屋，沒想到意外喪命。

消防局昨天下午獲報，指雅楓街一棟三層樓住宅發生火災，現場從一樓起火燃燒，消防員撲滅火勢後，在一樓發現三名焦屍，一具遺體陳屍於客廳，另有二具在一樓後門口附近；林男從二樓跳窗逃生，全身有40%燒傷，包括臉部以及上下肢有二至三度燒傷，送醫急救。

據了解，透天宅原為楊男（58歲）所有，因經商失敗，把房子賣給林男父親，登記在林母名下，但林家人仍租給楊男居住三年多，房租為每月2萬5000元台幣（約775美元）。

不過，楊男積欠房租一年多，林男家人向法院提起訴訟，林男父親表示，楊男積欠租金未還，法院判決債務人應交出不動產，他委由兒子等人代理協商，沒想到楊男竟潑灑疑似汽油縱火。

根據監視器畫面顯示，林男姊弟三人共乘一輛轎車抵達現場，下車後走進一樓，不到一分鐘，室內就起火，現場狀況疑楊男一見三人走進室內，就立即點燃易燃液體。

之後房屋瞬間冒出熊熊烈火及陣陣濃煙，林男見火勢太大，無法從門口逃生，急忙衝到二樓跳窗逃生，姊姊（38歲）與表姊（60歲）與楊男葬身火窟。

警方調查，楊男離婚與兒子同住，昨天凌晨拿空桶出門，提裝滿液體的桶子返家；案發時他兒子不在家，警方研判楊男是預謀犯案，昨天約談兒子到案說明，連夜報請檢察官相驗。

2015年游女曾受高雄地院指定替兩名老人過世後擔任遺產管理人，但檢方認為她趁機侵占兩人653萬元台幣遺產予以起訴，一審依背信罪判刑九月；上訴二審認為，游女有將款項匯入國庫指定帳戶，難認有侵占故意，改判無罪確定。

縱火 租金 勞工

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