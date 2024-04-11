沈富雄遭旅美教授陳時奮告公然侮辱 憤指他花律師費搞得天下大亂

前民進黨立委沈富雄認為旅美的陳時奮自訴是無理取鬧，他反對與黃光芹案合併審理，稱要讓陳「多付一點律師費」。(聯合報系資料照)

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」「沒有廉恥」「厚臉皮」，陳自訴公然侮辱罪，一審判沈無罪。陳上訴，台灣高等法院11日行準備庭，陳未現身，因陳另案自訴媒體人黃光芹也分到同一名法官手上，法官詢問是否合併審理？沈不滿陳在美逍遙卻無理取鬧，反對併案，說要讓陳多花一些律師費。

沈富雄2023年6月在電視政論節目與前立委高嘉瑜討論性騷擾 黑數，陳時奮在臉書 發文批評說謊、抹黑民進黨；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿，自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵。北院開庭時，陳的委任律師指沈常上節目應就事論事，且陳的聲量不及沈，希望北院查明誰在虛構事實、散布假訊息。

沈富雄則說自己向來謹言慎行，且他和陳素昧平生，陳目的是打擊高嘉瑜，認為高嘉瑜不配被提名連任立委，卻把他一起拖下水；再者，陳時奮沒有在政論節目現場，文章都是憑自己想像，認為對方提告浪費司法資源。

北院審理後認為不能以「鋸箭方式」截取而無視事件脈絡，沈的言論非毫無意義的謾罵，不是專以貶損翁的社會評價、人格、名譽為目的。依翁所舉的證據，北院認為不能證明沈犯罪，因此判無罪。

陳時奮不服一審判決，提上訴。高院 11日行準備程序，沈富雄隻身出庭，陳則委由2名律師代表。沈說因得知自己是被「拉下水」，非常憤怒才會罵「敗類」，也不滿案子纏訟，批陳視司法制度為無物。

陳的律師說，陳在美國授課，現為學期間，預計在7月7日至31日間停留台灣。法官表示，被告有速審的權利，不可能讓案子無端擺3個月，另外也詢問雙方是否同意將黃光芹案合併審理？

沈富雄認為自己的案子和黃光芹有差別，他的案子他是當事人，黃光芹則是因評論而被陳告，性質有區別。沈認為陳時奮騷擾台灣社會安定，自訴是無理取鬧，還說「真想知道他在哪所學校教書？」，法官勸止。

沈指陳時奮這種人花律師費就搞得天下大亂，他決定和黃光芹案要分開審，「讓他多付一點律師費」。

陳的律師表示，回報陳時奮的返台時間只是提供法院參考，如果陳能出庭，回應最適當，並指每個人都不希望被用「敗類」形容，沈富雄對人應有基本的尊重。

沈富雄說自己將在5月11日至6月19日間出國，希望能在5月11日前將案子完結或等他回來；法官對照日期，苦笑說「這樣好像2個人要碰在一起了」，諭知準備程序終結，候核辦。