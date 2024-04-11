我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原一平遭詐欺罪起訴 數千則通話紀錄還原他如何偷走大谷1600萬

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

沈富雄遭旅美教授陳時奮告公然侮辱 憤指他花律師費搞得天下大亂

記者王宏舜／台北即時報導
前民進黨立委沈富雄認為旅美的陳時奮自訴是無理取鬧，他反對與黃光芹案合併審理，稱要讓陳「多付一點律師費」。(聯合報系資料照)
前民進黨立委沈富雄認為旅美的陳時奮自訴是無理取鬧，他反對與黃光芹案合併審理，稱要讓陳「多付一點律師費」。(聯合報系資料照)

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」「沒有廉恥」「厚臉皮」，陳自訴公然侮辱罪，一審判沈無罪。陳上訴，台灣高等法院11日行準備庭，陳未現身，因陳另案自訴媒體人黃光芹也分到同一名法官手上，法官詢問是否合併審理？沈不滿陳在美逍遙卻無理取鬧，反對併案，說要讓陳多花一些律師費。

沈富雄2023年6月在電視政論節目與前立委高嘉瑜討論性騷擾黑數，陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿，自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵。北院開庭時，陳的委任律師指沈常上節目應就事論事，且陳的聲量不及沈，希望北院查明誰在虛構事實、散布假訊息。

沈富雄則說自己向來謹言慎行，且他和陳素昧平生，陳目的是打擊高嘉瑜，認為高嘉瑜不配被提名連任立委，卻把他一起拖下水；再者，陳時奮沒有在政論節目現場，文章都是憑自己想像，認為對方提告浪費司法資源。

北院審理後認為不能以「鋸箭方式」截取而無視事件脈絡，沈的言論非毫無意義的謾罵，不是專以貶損翁的社會評價、人格、名譽為目的。依翁所舉的證據，北院認為不能證明沈犯罪，因此判無罪。

陳時奮不服一審判決，提上訴。高院11日行準備程序，沈富雄隻身出庭，陳則委由2名律師代表。沈說因得知自己是被「拉下水」，非常憤怒才會罵「敗類」，也不滿案子纏訟，批陳視司法制度為無物。

陳的律師說，陳在美國授課，現為學期間，預計在7月7日至31日間停留台灣。法官表示，被告有速審的權利，不可能讓案子無端擺3個月，另外也詢問雙方是否同意將黃光芹案合併審理？

沈富雄認為自己的案子和黃光芹有差別，他的案子他是當事人，黃光芹則是因評論而被陳告，性質有區別。沈認為陳時奮騷擾台灣社會安定，自訴是無理取鬧，還說「真想知道他在哪所學校教書？」，法官勸止。

沈指陳時奮這種人花律師費就搞得天下大亂，他決定和黃光芹案要分開審，「讓他多付一點律師費」。

陳的律師表示，回報陳時奮的返台時間只是提供法院參考，如果陳能出庭，回應最適當，並指每個人都不希望被用「敗類」形容，沈富雄對人應有基本的尊重。

沈富雄說自己將在5月11日至6月19日間出國，希望能在5月11日前將案子完結或等他回來；法官對照日期，苦笑說「這樣好像2個人要碰在一起了」，諭知準備程序終結，候核辦。

性騷擾 高院 臉書

上一則

齊邦媛101歲辭世 聯合報頭版廣告「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」

延伸閱讀

林佳龍傳接掌外交部 藍委批派系酬庸

林佳龍傳接掌外交部 藍委批派系酬庸
傳邱垂正掌陸委會 立委張啓楷：兩岸政策走向有微調可能性

傳邱垂正掌陸委會 立委張啓楷：兩岸政策走向有微調可能性
立委轟自廢武功 衛福部才封色情網

立委轟自廢武功 衛福部才封色情網
黑白集／韓國瑜拿捏分際 中立有何問題？

黑白集／韓國瑜拿捏分際 中立有何問題？

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38

超人氣

更多 >
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？
亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房
在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝

在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳