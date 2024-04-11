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至少有7年…鼎泰豐在澳洲扣薪做假帳 遭重罰

台灣新聞組╱台北11日電
圖為台北市其中一家鼎泰豐門市。（中央社）
圖為台北市其中一家鼎泰豐門市。（中央社）

台灣知名企業鼎泰豐在澳洲的公司及兩名經理人，因涉嫌苛刻員工薪資、偽造工資紀錄等，共遭澳洲聯邦法院重罰澳幣409萬餘元（約266萬美元）。

鼎泰豐在澳洲雪梨、墨爾本均有據點。澳洲聯邦法院昨天釋出的法院文件中指出，鼎泰豐在澳洲經營的兩家公司涉嫌剋扣員工薪資、製造虛假紀錄，包括支付員工工資低於法定最低工資標準、未支付員工加班費、週末及國假加班費、輪班津貼等。

法院發現，澳洲鼎泰豐公司留有兩套工資及工時紀錄，一套為真、另一套為偽造，這樣的欺騙手法至少自2016年7月就開始。

澳洲鼎泰豐公司遭澳洲聯邦法院重罰澳幣390萬元（約253萬美元），另有兩名經理也分別遭罰澳幣9萬2232元（約5.9萬美元）及澳幣10萬5084元（約6.8萬美元）。

法院並對17名員工遭苛刻薪資狀況進行詳細審查，發現少付的薪資占應得薪資的比例為12.17%至36.03%不等。法院指出，多數員工為30歲以下、持有臨時簽證的外籍員工。涉案公司蓄意僱用臨時簽證持有者而非澳洲公民或永久居民，避免不法行為引起當局注意。

台灣連鎖企業在海外據點因苛扣員工薪資遭罰不只這樁。連鎖咖啡蛋糕烘焙店85度C在2022年涉嫌以實習名義剝削台灣學生，遭罰澳幣47萬5200元（約31萬美元），該罰金是澳洲對單一公司第二高，也是平等工作監察署調查案件的第五高。

澳洲 簽證 咖啡

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