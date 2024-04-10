涉下藥性侵女業務 台大醫生遭約談

民進黨立委范雲偕三位性暴力被害人舉行記者會，呼籲台灣大學以及台大醫學院維護生師權益，守護性平底線，不應於3月8日即將召開的教評會，復聘已被台大醫院解聘的教授。(圖／范雲辦公室提供)

台大醫院前婦科醫師鄭姓教授，曾遭藥廠女業務提告妨害性自主獲不起訴，立委范雲去年帶著3名女性，又指控鄭涉下藥性侵女業務，提出刑事告訴。

台北地檢署本月8日指揮警方搜索鄭住處並約談到案，檢方訊後以40萬元台幣交保。

民進黨 立委范雲與3名女子去年3月舉行記者會，指控該醫師於2022年間，藉了解商品名義，邀約女性業務員聚餐，疑似藉機下藥，帶至汽車旅館性侵。

被害女子在記者會表示，因業務往來緣故，與醫師單獨到居酒屋用餐，離席歸來後被迫乾杯即失去意識，醒來全裸在摩鐵。

其中一名被害人提告鄭涉犯妨害性自主，檢警調閱餐廳至旅館的監視器畫面，傳喚當時載送的司機作證，指原告在車上能聊天認路，考量相關事證，處分不起訴。

後來又有另外3名女業務提告鄭涉嫌妨害性自主，北檢分案偵辦，本月8日指揮警方搜索鄭姓醫師住處，並前往台大醫院，因該醫師已被停聘，未搜索辦公室，檢方訊後以40萬元交保。據了解，鄭否認犯行，認為4名女子是因拿不到業績才指控性侵。

上個月台大開教評會提出該師復聘案，范雲再次開記者會，認為醫院依違反醫師倫理解職，校方繼續聘用當教師，如何保障學生權益？

台大校方回應，一名當事人提告妨害性自主檢方不起訴，另二名檢舉人經台大性騷擾 防治委員會審議，「缺乏充分證據」決議性騷擾不成立。對於復聘案，校方會秉持客觀公正原則。