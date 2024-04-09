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SBL涉打假球案 出庭球員不認罪 部分認簽賭

記者蕭雅娟／台北9日電
士林地院昨天二度開庭審理SBL假球案，洋將斑霸出庭否認犯罪。(記者林伯東／攝影)
士林地院昨天二度開庭審理SBL假球案，洋將斑霸出庭否認犯罪。(記者林伯東／攝影)

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院昨二度開庭，關鍵人物吳季穎出庭，辯護人稱尚未閱卷完畢，沒有實質答辯。其他遭起訴球員出庭者全否認打假球，洋將斑霸更稱，沒人能指導怎麼打球，希望案件盡速落幕。

吳季穎去年遭暴打假球，士林地檢署偵辦後依加重詐欺、運動彩券發行條例、賭博等罪，分別起訴十名球員及邱繼緯等簽賭五人。球員陸續出庭，無人坦承打假球，部分承認簽賭。

塞內加爾籍球員斑霸說，他是領導者姿態控制比賽，不需其他球員指導怎麼打球，中文不流利，沒辦法和吳季穎溝通如何打假球，手機也沒有簽賭應用程式，來台工作是為了家人，期盼法官盡速解決此案，回到以前生活。

顏聞佐在法庭痛哭，他說板凳球員須獲主力球員認可，否則會被排擠，不敢拒絕吳季穎才會下注簽賭；但「我絕對否認打假球」。李其恩與邱廷昱坦承加重詐欺及賭博罪，幫吳季穎簽賭下注。邱忠博否認打假球、下注、分紅。吳祐任說，起訴書稱故意失誤或故意控制比賽節奏等不明確，請求提出具體打假球行為。遭起訴的最後一名球員黃鉉閔，法院定今開庭。

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