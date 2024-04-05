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受虐兒剴剴到保母家首日「嚇一跳」 家屬友人：後悔沒早發現

記者楊德宜／台北5日電
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，可見影片最後男童表情笑容消失。(取材自臉書)
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，可見影片最後男童表情笑容消失。(取材自臉書)

男童剴剴疑被兒盟轉介的保母虐死案，家屬的林姓友人昨天在臉書PO出剴剴轉介至涉嫌人劉姓保母家中的影片，原本剴剴似在開心玩球，他表示，影片最後剴剴似乎嚇一跳，「很多事情真的都有跡可循，回頭看各項資料，真的很後悔為何沒有早點發現問題」。

林姓網友表示，昨天是兒童節，通常都是小朋友最期待的節日。他PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，「這也是我們唯一能看到剴剴在世最後的影片，我很不理解為何影片最後他會嚇一跳？」

這支26秒的影片，可見男童在拍打氣球，卻不時瞄拍攝者，影片最後望向拍攝者時笑容消失。

林姓網友表示，剴剴已經可以自行走路很穩的了，「還在周保母這邊的時候，玩溜滑梯從來沒有趴那個樣子的」。很多事情真的都有跡可循，回頭看各項資料，真的很後悔為何沒有早點發現問題，「很可惜這世界沒有後悔藥可以吃」。

網友表示，「最後一秒好像有一點驚恐的眼神」、「好像有一點在看臉色玩」、「真的有種觀察大人臉色的感覺」、「最後一秒閃過害怕的感覺不知道為什麼」、「影片中的剴剴跟最後在公園根本判若兩人」、「看得出剴剴是個情緒很穩定的孩子，第一天到陌生的環境竟不會哭鬧」、「眼神像害怕做錯事被打，玩球後會一直在看惡保姆反應，手很焦慮的抓衣角」、「趴著溜滑梯，應該是餓到沒有力氣溜了，正常不到兩歲的孩子，應該都是坐著溜滑梯」。

林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，他表示，「這也...
林姓網友PO出剴剴2023年9月1日第一天轉出至劉保母家中的影片，他表示，「這也是我們唯一能看到剴剴在世最後的影片，我很不理解為何影片最後他會嚇一跳」。(取材自臉書)

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