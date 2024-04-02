扁女陳幸妤捲醫療糾紛 遭求償130萬

前總統陳水扁女兒、牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛案。(本報資料照片)

前總統陳水扁 女兒、牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛求償案，周女指控陳幸妤有醫療疏失造成她植牙不當，造成她健康及精神上受損害，求償130萬多元台幣(約4萬美元)。陳幸妤未出庭由委任律師蔡淑文辯護說，醫事審議會委員會已鑑定陳幸妤沒有醫療疏失，周女雖上訴但沒有提出新事證請法官查明。法官最後宣布結束準備程序庭，訂5月8日上午再開庭。

周姓女子提告指出，2020年8月24日至2021年5月10日間，她由陳幸妤替她進行門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。陳幸妤使用使用長短、效期不一植牙產品，又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，致她左邊植牙處往左第二顆牙齒因此往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康及精神上受損害，求償130萬餘元。

據了解，此案民事部分，一審法官認為，醫療鑑定認定陳幸妤無疏失，陳幸妤在替周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她受植牙手術後有造成牙齒爆出。

民事部分一審陳幸妤委由父親前總統陳水扁打贏官，判陳幸妤免賠。周女不服提出上訴，今年2月19日台南高分院首度開準備程庭前，陳幸妤解除由父親當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師。周女另控告陳幸妤業務過失傷害刑事部分，檢察官認為陳幸妤並無疏失，已予不起訴，周女再議也遭台南高分檢駁回，陳幸妤不起訴確定。