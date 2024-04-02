寶林重大突破 員工手、菜刀、砧板等驗出米酵菌酸

台北市A13寶林茶室食物中毒案持續延燒，台北市長蔣萬安上午臨時舉行記者會表示，上月24日環境及生物跡證有驗出米酵菌酸，接下來也會請台大法醫所將檢驗結果提供給市府，並下重話「寶林絕對跑不掉」，也會即刻將相關資料送交檢方，也已告知台北地檢署。（記者余承翰／攝影）

寶林茶室案延燒多日，今天有了重大突破，台北市長蔣萬安今早在記者會指出，3月24日採集的環境及生物跡證驗出米酵菌酸，包含2個刀具、1個砧板及手部生物跡證，他強調「在這件事情上面，寶林你的責任跑不掉」，能夠串連起A13寶林及患者之間的關聯，就是第一時間去現場所採集的跡證。

蔣萬安說明，3月24日接獲新北市開案通知，當天下午就到A13寶林現場稽查，同時採集相關跡證，跡證樣本包含環境跡證、生物跡證，採證2個刀具、1個砧板及手部生物跡證。當台大法醫所取得標準品，北市府即刻聯繫台大法醫所，主動請台大法醫所協助檢驗這幾項採集跡證。

蔣萬安表示，法醫所翁所長昨天提供專業意見，昨天記者會後，他也再一次拜託法醫所，能夠盡快協助檢驗、公布結果，能夠盡快讓民眾安心，「最重要前提，要能夠檢驗精確。」

蔣萬安說，再次向台大法醫所全力協助、這麼快提供檢驗結果，表示感謝。北市府昨天晚間獲知台大法醫所檢驗結果，發現採集各項跡證呈現陽性反應，所以即刻聯繫檢方這個訊息。另一方面，他也趕快打電話給警察局長張榮興，讓警察局也掌握訊息。今天上午請衛生局再次正式公文送交台北地檢署，請警察局送地檢署，全力配合檢方後續偵辦作為。

蔣萬安表示，北市府也趕快請台大法醫所將檢驗結果相關書面紙本報告，一併送交檢察官，希望能夠盡快採取各項偵辦作為，我們全力配合。

蔣萬安說，北市府3月24日到現場就即刻採取環境及生物跡證，現在已經很明確，包括大家很關心後續因果關係及責任歸屬，他再次強調「在這件事情上面，寶林你的責任跑不掉」，能夠串連起A13寶林及患者之間的關聯，「就是3月24日第一時間去現場所採集的跡證」，因此特別將記者會一到早上，趕快跟外界說明昨天法醫所檢驗報告。