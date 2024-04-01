前女友諷「性無能」 他氣瘋路邊放起兩人性愛片

樊姓男子大罵戴姓前女友「有性病」「到處與人發生關係」，因戴女諷他性無能，樊當場播放兩人性交影片，台灣高等法院依2個誹謗罪判他拘役40日。示意圖／聯合報系資料照

台灣樊姓男子與戴姓前女友分手後，跑到戴女家樓下要求返還交往期間餽贈的財物，樊大罵她「有性病」「到處與人發生關係」，因戴女諷他性無能，樊當場播放兩人性交影片。戴女報警，控樊所播放的影片「有肉體、有聲音」，意圖昭告世人她很淫蕩。一審依公然侮辱罪判樊8千元（約250美元）罰金，台灣高等法院改論誹謗罪，判拘役40日。

樊與戴女2019年9月起交往，兩人到泰國 曼谷旅遊時，樊曾拍下性愛影片，詎料2020年7月情變，性愛片成了要脅用的把柄。

2020年7月27日深夜11點多，樊前往新北市中和區戴女住處，要求她返還他送的物品和金錢，兩人口角。樊當場咒罵戴女是賤人，並說她「到處與人發生關係」「有性病」。

同年月29日深夜，樊又到戴家住處樓下巷內，大聲呼喊「賤人」、「婊子」，甚至向戴女、到場協助的林姓友人出示性交影片。

戴女說，樊一看到她就嗆「這個賤人終於下來了」，還說「看看這個婊子還敢不敢到處跟別人發生性關係」，接著便拿出手機播放性愛檔，說要讓大家知道她有多淫亂。

樊否認有說出不雅詞句，但高院 認為這些言詞都是在講女方性關係複雜，戴女沒有必要編造對自己極為不堪的言詞來誣陷樊。

高院開庭時，樊自承戴女為了氣他，在大家面前說他性無能，他就情緒激動地問戴女「是否確定我性無能？」並說有儲存之前拍的影片「要不要看看？」，合議庭認定樊確實因被激怒而拿出手機播放影片。

高院認為樊因感情生變，在深夜時分公然侮辱、誹謗戴女性關係複雜，損害女方名譽，且他沒有賠償戴女損害或表示道歉，而檢察官對2個犯行分別具體求刑拘役20、30日，因此撤銷原判決，改處拘役40日，得易科罰金。