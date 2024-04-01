打詐新隱憂 移工人頭戶攀升 逃逸失聯難查緝

在台工作的外籍移工（圖為示意，非詐騙當事人），成為詐團近年收購金融人頭帳號的供應大戶。本報資料照片

詐騙集團 慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款，因人頭戶取得越來越困難，近年轉向在台移工收購金融帳戶，有移工販賣帳戶後返國或逃逸失聯，警方難以查緝到案，成為防制死角；基層檢警不排除有不肖人力仲介公司系統性收購移工帳戶，淪犯罪用途，成政府打詐新隱憂。

2021年間刑事局曾查獲移工人頭兼車手集團，菲律賓籍移工「艾得」涉在台北車站招募同鄉移工，協助假投資、假交友詐團，向被害人拿現金或提供帳戶供被害人匯款後提領，半年向20多人騙走近1000萬元(台幣，下同)，警方當時逮捕20人。

刑事局統計，近五年人頭戶外籍犯嫌人數逐年成長，2019年查獲98人，去年上升至703人，以移工為主；移工涉犯詐欺 案件數也呈上升趨勢，前年查獲569件，去年暴增一倍，查獲1335件。因不少移工帳戶是用於轉帳的第二層以上帳戶，非直接收受被害人匯款的第一層帳戶，未被通報警示及清查，警方研判還有大量黑數。

洗錢防制法修正處罰人頭，去年6月16日上路；洗防法第15條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法，上月一日施行，無故提供金融帳戶、虛擬通貨或第三方支付帳號，名下帳戶或帳號將會被限制每日轉帳及提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或新開戶。

刑事局觀察，詐團取得人頭戶成本增加，收購價從前幾年8萬至15萬元，去年底漲價至3、40萬元，加速朝移工「開疆闢土」。依勞動部、移民署資料，去年移工突破75萬3000人，逾8萬6000人失聯，警方擔憂恐成「人頭供應大戶」。

打詐官警說，查獲人頭戶外籍犯嫌，八成是移工，多數在居留期限屆滿時販賣帳戶後出境返國，已無需使用帳戶，其餘則是失聯移工，打工收現金工資，也不用帳戶，不怕被限制帳戶功能，研判有人力仲介公司瞄準移工收簿賣給詐團賺錢。

官警說，其餘二成人頭戶外籍犯嫌，多以觀光名義來台，賣帳戶兼車手提領贓款，採「打帶跑」戰術，犯後迅速離境，也難查緝到案。

移工人頭戶在工廠集中區域尤其嚴重，新竹縣新湖警分局、新竹市第三警分局去年各受理約3000、800件詐欺案，半數是匯款至移工帳戶。