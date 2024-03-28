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人妻追求刺激找小王車震 大膽不關行車記錄器被抓包

記者曾健祐／台中即時報導
劉姓男子和吳姓人妻在車上性行為，過程被行車紀錄器錄下才東窗事發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Polyakov）
劉姓男子和吳姓人妻在車上性行為，過程被行車紀錄器錄下才東窗事發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Polyakov）

台灣劉姓男子和已婚的吳姓女同事交往，多次在吳的先生車上性交，吳夫查看行車記錄器驚覺老婆外遇並對劉求償100萬元（約31,298美元）；法院勘驗對話發現，吳女曾質疑「有在錄耶」，劉卻說「過兩天就洗掉了」，可見2人為求刺激在車上性交，放肆大膽不關行車記錄器，判劉應給付吳夫30萬元（約9,389美元），可上訴。

吳的先生控訴，他2023年6月起發現妻子行為反常，常常開他名下的車子出門，且早出晚歸，或是藉故要加班到深夜11、12點才回家，起疑後觀察發現老婆竟和公司的劉姓男員工聯繫頻繁、相處密切。

吳夫還說，同年8月8日約妻子到桃園，對方一開始還拒絕後來才答應，但回家後又藉故出門直到晚上12點才回家，他事後查看行車記錄器才驚覺，當天劉男早已約妻子慶生，但因妻子隨他去桃園，2人才改晚上見面用餐，後來還一起回家在地下停車場約會、性交。

吳夫認為妻子、劉男已經違反正常交往分際，且2人發生20至30次性行為，嚴重侵害他配偶權，對劉男求償100萬元。

劉男抗辯稱，他工作時間長達12小時，從未見過吳女有任何家人來找她，且吳女已單身自居，不知道她婚姻關係，也沒懷疑過她已婚。

台中地院勘驗行車記錄器對話，發現劉男說「我今天想要在車上」、「很久沒在車上了」，吳女回「可是行車記錄器有在錄耶」，劉則說「過兩天就洗掉了啊」、「應該不會無緣無故拿來聽」。

法院認為，2人為尋求刺激故意在吳夫的車上性交，且事前曾猶豫恐被錄下，但仍認吳夫不會無故去聽行車記錄器，就放肆大膽不關閉，結果被錄下過程才東窗事發，且根據對話劉男也清楚吳女有老公，不採信其辯詞。

法院審酌劉男工作收入、學經歷及侵害程度等，認為吳夫求償100萬元過高，判劉男應給付吳夫30萬元。

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