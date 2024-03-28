人夫幫忙修電腦 女鄰居穿緊身內衣勾引上床 人妻怒告獲賠35萬

丈夫幫鄰居少婦修電腦卻被勾引，人妻告上法院請求賠償。(本報資料照片)

嘉義陳婦與陳女為鄰居，陳婦指控陳女多次假借修水電、電腦為由，請丈夫張男幫忙，趁獨處機會，只穿著內衣涉嫌勾引，又以心情不佳約張男數次出遊，進而發生不正常關係，陳婦請求精神賠償100萬元(台幣，下同，約3.1萬美元)；陳女反駁都是張男主動，法官認為兩人發生不正常關係是事實，判賠陳婦35萬元，可上訴。

陳婦指控陳女於2012年起常向陳婦丈夫張男抱怨自己婚姻不幸福，2022年間多次假藉家中電腦或水電管路要維修要求張男幫忙，張男入屋後發現陳女經常穿著緊身內衣。又假藉心情不佳，要求張男帶她出門兜風，到汽車旅館聊天或將車開到嘉義縣某偏僻處，她將身上衣物脫光，愛撫自己身體讓張男觀看尋求慰藉。

去年1月23日晚間又約張男外出，被陳女前夫李男跟蹤尾隨而至，並持手機錄下合歡過程。面對陳婦質問，陳女雖坦承，但仍不斷私訊張男表達想念之情。其行為已造成陳婦精神上莫大苦痛，因此依民法第195條規定請求陳女賠償100萬元。

陳女承認與張男有不正常關係，辯稱期間都是張男主動發生。

法院審理，陳女承認有侵害配偶權的侵權行為事實，至於兩人間是何人主動並沒有妨礙侵權行為的成立。審酌原告所受侵害情節與所受痛苦程度、期間，及鄰居關係、社會身分、地位、教育程度、財產經濟狀況、工作與收入等事實，判損害賠償即慰撫金35萬元。