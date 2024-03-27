無卡分期詐騙 320大學生和解1672萬債務

中部有數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，中市法制局兩度舉行大型調解會，協助300多名當事人解套。(圖／台中市法制局提供)

中部大學生遭無卡分期借貸詐騙案，九校數百名學生受害欠債，台中市政府上月及本月兩度邀學生及融資 公司、3C店業者開協調會，共320名學生達成調解，金額1672萬元台幣(約52.4萬美元)；法制局長李善植說，政府未對無卡分期交易型態立法納管，無專責主管機關，融資公司肆無忌憚，應盡速制定相關規範管理。

金管會官員說，租賃融資公司並非金管會管轄，金管會不能以銀行法直接管理，但對於這類公司和BNPL（先買後付）相關的無卡分期交易業務，金管會已約談過三大租賃公司，也把先前發給銀行業者的BNPL指引發給租賃公會，希望租賃公會在自律規範中訂定。經濟部方面，本報截稿前尚未取得回應。

無卡分期交易模式是不透過信用卡 ，商家讓消費者以分期付款購買，再將對消費者的「債權」轉賣給融資公司，商家從融資公司獲得金錢，融資公司向消費者要求分期付款及收取利息。

中部去年爆發無卡分期借貸詐騙案，有340餘名學生向中市府法制局申請調解。上月1日開協調會，190人達成調解，金額1200萬元；前天再開協調會，130人達成調解，金額472萬元。

法制局長李善植說，融資公司商業登記由經濟部管轄，涉及業務與金管會相關，政府未對此交易型態立法納管，沒有專責管理機關，處於灰色地帶，融資公司肆無忌憚，不提供消費者無卡分期書面文件、不揭露利率 、契約隱藏不合理手續費等，一旦無力償還，得負擔高額違約金或利息，甚至被不當追討債務。

行政院曾在2008年提出資融公司法草案，後來不了了之；2019年有立委要求制定專法，當時金管會主委顧立雄回應「不可能像保護BABY一樣來保護所有成年人」。李善植說，數百名大學生受騙，政府難辭其咎，應盡速制定相關規範納管，中市府曾多次向中央反映應訂定專法。

檢方調查，中市一間3C店林姓老闆、紀姓店長及林姓業務涉嫌以幫做業績賺獎金，誘使大學生與融資公司簽約，無卡分期買電腦及手機，詐得1000多萬元，至少139名學生欠債。台中地檢署去年12月依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例起訴林等三人，台中地方法院審理中。

警方調查時發現，犯嫌向學生佯稱會清償剩下的分期債務，誘使簽約，並介紹同學參加，逢甲、中台科技、台中科技、建國科技、僑光科技、東海、嶺東科技、亞洲、弘光科技共九所大學學生被騙。