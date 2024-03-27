我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

無卡分期詐騙 320大學生和解1672萬債務

台灣新聞組／台北27日電
中部有數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，中市法制局兩度舉行大型調解會，協助300多名當事人解套。(圖／台中市法制局提供)
中部有數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛，中市法制局兩度舉行大型調解會，協助300多名當事人解套。(圖／台中市法制局提供)

中部大學生遭無卡分期借貸詐騙案，九校數百名學生受害欠債，台中市政府上月及本月兩度邀學生及融資公司、3C店業者開協調會，共320名學生達成調解，金額1672萬元台幣(約52.4萬美元)；法制局長李善植說，政府未對無卡分期交易型態立法納管，無專責主管機關，融資公司肆無忌憚，應盡速制定相關規範管理。

金管會官員說，租賃融資公司並非金管會管轄，金管會不能以銀行法直接管理，但對於這類公司和BNPL（先買後付）相關的無卡分期交易業務，金管會已約談過三大租賃公司，也把先前發給銀行業者的BNPL指引發給租賃公會，希望租賃公會在自律規範中訂定。經濟部方面，本報截稿前尚未取得回應。

無卡分期交易模式是不透過信用卡，商家讓消費者以分期付款購買，再將對消費者的「債權」轉賣給融資公司，商家從融資公司獲得金錢，融資公司向消費者要求分期付款及收取利息。

中部去年爆發無卡分期借貸詐騙案，有340餘名學生向中市府法制局申請調解。上月1日開協調會，190人達成調解，金額1200萬元；前天再開協調會，130人達成調解，金額472萬元。

法制局長李善植說，融資公司商業登記由經濟部管轄，涉及業務與金管會相關，政府未對此交易型態立法納管，沒有專責管理機關，處於灰色地帶，融資公司肆無忌憚，不提供消費者無卡分期書面文件、不揭露利率、契約隱藏不合理手續費等，一旦無力償還，得負擔高額違約金或利息，甚至被不當追討債務。

行政院曾在2008年提出資融公司法草案，後來不了了之；2019年有立委要求制定專法，當時金管會主委顧立雄回應「不可能像保護BABY一樣來保護所有成年人」。李善植說，數百名大學生受騙，政府難辭其咎，應盡速制定相關規範納管，中市府曾多次向中央反映應訂定專法。

檢方調查，中市一間3C店林姓老闆、紀姓店長及林姓業務涉嫌以幫做業績賺獎金，誘使大學生與融資公司簽約，無卡分期買電腦及手機，詐得1000多萬元，至少139名學生欠債。台中地檢署去年12月依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例起訴林等三人，台中地方法院審理中。

警方調查時發現，犯嫌向學生佯稱會清償剩下的分期債務，誘使簽約，並介紹同學參加，逢甲、中台科技、台中科技、建國科技、僑光科技、東海、嶺東科技、亞洲、弘光科技共九所大學學生被騙。

融資 信用卡 利率

上一則

馬4月訪陸 陸學者：可讓兩岸擺脫兵凶戰危

下一則

知名素食餐廳「寶林茶室」疑食物中毒 2死2命危

延伸閱讀

大學生偷錄與17歲女友「啪啪聲」向朋友炫耀 下場出爐

大學生偷錄與17歲女友「啪啪聲」向朋友炫耀 下場出爐
印度大學生愛上華語課 台灣師教學生動活潑「一年接近200個學生」

印度大學生愛上華語課 台灣師教學生動活潑「一年接近200個學生」
日本富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文

日本富山縣一旅館遭神戶大學生惡搞 校方發致歉文
考生聖地「晃晃石」被破壞 日6大學生遭500村民憤怒提告

考生聖地「晃晃石」被破壞 日6大學生遭500村民憤怒提告

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

2024-03-24 22:38

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡