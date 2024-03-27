黑白集／詐團之友新潮流 信賴清德有保庇

民進黨團幹事長吳思瑤（圖）被爆料律師團隊中的律師黃耕鴻，疑似擔任「詐團車手」的辯護律師，將偵查秘密洩漏給詐團上游組織，目前已被羈押。(記者蘇健忠／攝影)

律師加盟詐團，引爆「司法瘟疫」。第二波被押的律師中，驚見綠委吳思瑤團隊成員。黃耕鴻五年前開始挺吳，除了助選，還提供選民法服。吳思瑤兩次參選，都打著「正義律師挺正能量立委」旗幟，難怪詐團律師膽敢一邊站隊搖旗，一邊作奸犯科。

黃耕鴻替車手辯護，洩漏偵查機密，被以詐欺、洗錢罪收押。繼陳歐珀、鄭文燦後，吳思瑤是第三位被揭發與詐團「勾勾纏」的新系大員。她辯稱，黃耕鴻只是志工，但網民不埋單，畢竟，吳思瑤也稱與騙子林秉樞「不熟」，卻用個人帳號與秉哥聊天喊餓。

陳歐珀因詐退選，吳思瑤卻還領導黨團。她嗆藍委抹黑，但對手指控有憑據有法理。里長自費遊陸，遭司法以接受招待、協助中共 介選起訴；吳思瑤接受詐團主謀無償助選法服，不就是詐團「政治協力者」？檢調應比照里長模式，調查新系「三詐友」人脈金流。

哀哉，司法已與閹黨無異，逢賴清德 必自宮。台南成法外天堂，新系是否有鐵券丹書？吳思瑤要求嚴辦黃耕鴻，但賴清德也曾對陳宗彥藉公吃喝嫖喊話毋枉毋縱，陳宗彥從未被檢調約談，連彈劾 案都「信賴有保庇」，黃耕鴻會有事嗎？

據說，一隻蟑螂出沒，代表有百隻潛伏。台灣無詐不在，「詐見新潮流」快成鐵律。未來賴政府打詐，恐怕也是「務實型」。