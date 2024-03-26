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台灣作家小彤胰臟癌未轉移 計畫捐8位數做公益

記者林怡秀／即時報導
小彤堅強面對病情。（馬可孛羅提供）
小彤堅強面對病情。（馬可孛羅提供）

文壇天后、百萬暢銷作家小彤罹癌開刀的消息傳出後，獲得各界好友、粉絲關心，經過精細化驗檢查報告，2.3公分的胰臟癌沒有移轉或擴散，是不幸中的大幸，但因胰臟癌復發機率極高，幾週後她必須配合12次預防性化療與定時追蹤。忙了一輩子的她因病不得不停下腳步，逐步把診所與公司交棒出去，也將規劃8位數的公益捐款，她說：「反正多的也是遺產，但對很多人而言這是救命財。」

小彤月初因黃疸就醫意外發現2.3公分胰臟腫瘤，快速安排手術，很幸運癌細胞沒有移轉、擴散，算是「1B期（第一期後期）」，存活率應可逾一、兩年，五年存活率有三成。儘管病灶已清除，但胰臟癌有「癌王」之稱，復發死亡機率極高，所以幾週後小彤展開12次預防性化療與定時追蹤。儘管化療傷身、過程辛苦，小彤還是樂觀地說：「我終於可以瘦成我夢想中的紙片人了！」

罹癌新聞曝光後，不少朋友為小彤擔心落淚，也收到許多熟識、不熟識的朋友集氣祝福：有人專程去幫小彤點燈，有教會為她祈禱，也有人專程求了平安符請小彤秘書轉交；還有兩位摯友頂著豔陽專程去這次的白沙屯媽祖活動為她祈求，讓小彤差點落淚：「生病至今我沒掉過一滴淚，妳們不要害我哭啦。」鬼門關前走一遭，小彤逐步把診所與公司交棒出去，拚命了一輩子，好不容易拿命拚回來的時光，她表示要好好珍惜賺到的每一天，開心充實地過。小彤領受到各方的祈禱祝福，仍在住院的她將陸續規劃八位數的公益捐款，感謝老天垂愛與好友厚愛，回饋給社會中需要幫助的人。

癌細胞 腫瘤

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