摩根大通億萬男被控家暴判賠 他嘆落入騙局

陳宣任形象彬彬有禮卻成為法院認證家暴男。（取材自linkedin.com）

美國摩根大通 台灣投資 銀行業務執行董事陳宣任，在金融圈以紳士形象著稱，身價破億元，卻遭妻子提告家暴 並訴請離婚，陳雖提起諸多抗辯但未被採信，台北地院仍判須賠償258萬元台幣(約8.1萬美元)給妻子，判決書中記載陳宣任近20次的暴力行為。

鏡周刊報導，金融圈天之驕子竟是家暴慣犯！台北地院近日一起家暴判賠案在金融圈引起議論，被控家暴妻子的是摩根大通高層陳宣任。法官審理認定，陳宣任確有對妻子施暴，除了言語冷嘲熱諷，還不時飆罵髒話，動不動就怒喊去死、賤人，並有肢體暴力，判定需賠償妻子258萬元，金融界億萬級的型男頓時成為法院認定的家暴男。

台北地院判決揭露，陳宣任自2021年3月至7月間，對妻子施加各種形式的暴力近20次，他經常因小事抓狂，某次妻子發現陳宣任將用過的濕泳衣放在她的衣櫃，因而詢問：「為什麼（把泳衣）放在我這？」陳聽了當場失控，當著家人面前咆哮：「妳在這裡沒有任何的話語權！」「妳他媽的！妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」甚至向家人表示：「媽媽去死最好！」「趕快去死！」等。

除了言語暴力，陳宣任還曾對妻子施加肢體暴力，判決指，2021年6月起，陳數次對妻子拳打腳踢或丟擲物品，某次還隔著枕頭徒手毆打妻子，陳妻眼鏡在一次雙方拉扯間摔斷，妻子回話該副眼鏡才剛花3800多元配好，陳竟出言羞辱她：「妳就是死要錢嘛！」接著將四張千元新鈔對折，來回刮妻子臉頰再丟給對方，導致她臉部割傷，身體也有多處瘀傷。陳甚至揚言：「把妳打到爆！妳告我！告！告！盡量告！」

據報導，對此陳宣任回應，和前妻吵架時確實講話不好聽，但強調他絕對沒有動手，表示很多時候是因為前妻拿家人狹持，讓他看不到家人。

陳宣任還說，前妻在兩人僅吃過兩、三次飯、連肢體接觸都沒有的情況下，就說要和他結婚，他們登記結婚後，在相處上的摩擦越來越多，後來他才知道前妻在交往時，自稱在知名音響公司擔任業務，其實是說謊，原因很可能是，擔心他發現她因和公司已婚少東有婚外情，陳宣任到後來才知道真相，「如今我覺得我好像在一個騙局之間」。