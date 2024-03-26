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採購日本問題紅麴原料 台灣2業者產品下架

台灣新聞組／台北26日電
由於日本小林製藥的紅麴保健品導致民眾出現腎病症狀，衛福部食藥署查出台灣兩家業者曾輸入小林的紅麴原料紀錄，要求即起下架相關產品，正反映許多民眾想服用紅麴保健品，以降低膽固醇的現象。圖非當事業者產品。記者葉信菉／攝影
由於日本小林製藥的紅麴保健品導致民眾出現腎病症狀，衛福部食藥署查出台灣兩家業者曾輸入小林的紅麴原料紀錄，要求即起下架相關產品，正反映許多民眾想服用紅麴保健品，以降低膽固醇的現象。圖非當事業者產品。記者葉信菉／攝影

日本媒體報導，已有20多名民眾食用「小林製藥」紅麴產品後，出現腎臟疾病症狀，嚴重者因急性腎衰竭而住院、洗腎；衛福部食藥署緊急清查後發現，該批保健食品並未輸入台灣，但國內兩家業者近兩年多，陸續自日本採購小林製藥的紅麴原料，累計輸入56批原料、16.115公噸，已要求廠商自主下架相關產品。

日本「小林製藥」發布，共有五項含紅麴的保健食品必須辦理自主回收，民眾在食用相關產品後，出現腎臟疾病通報；進一步分析發現其製造使用的紅麴原料，因含有未知成分，才回收相關紅麴產品。

食藥署副署長林金富表示，該批保健食品並未輸至台灣，但國內兩家業者向該公司採購紅麴原料。統計2022年元旦至今年3月22日，三合興產業股份有限公司輸入31批、和司特股份有限公司進口25批，累計輸入56批原料。

林金富說，因日本尚未查出汙染源為何，加上紅麴與其他藥物可能產生交互作用，已請日本企業在台代表等單位協助釐清。兩家國內業者自日本進口紅麴原料，製成膠囊狀及錠狀保健食品，已要求廠商自主下架相關產品，並依規定向地方衛生局通報，使用到這款原料。

新北衛生局指出，接到食藥署通知後，稽查人員至三合興產業清點數量，因業者使用紅麴原料製成「納豆紅麴植物膠囊」，現場封存原料、成品共405公斤，並要求業者落實回收。

林金富指出，即日起停止日本「小林製藥」公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請，不得進口至台灣；至於過去邊境查驗紀錄，仍待清查。食藥署統計，2019至2023年共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品125件，均未驗出「橘黴素」。

藥師沈采穎指出，紅麴如發酵不當，可能產出含有「橘黴素」的紅麴，食用過量可能危及肝臟、腎臟，呼籲食藥署立即檢驗市面上所有紅趜產品「橘黴素」含量，廠商也應自我檢測、下架不合格產品。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，紅麴食品基本上是安全的，台灣早將「橘黴素」列入衛生稽查項目。

至於台灣菸酒公司生產多款紅麴保健品、食品，引發民眾關注，台酒表示，使用的原料為精選「百分之百台灣培養紅麴菌」，都是台灣在地自產，未使用「小林製藥」紅麴原料，也嚴格控管生產製程中各項發酵條件，「每批原料」經過國際ＴＡＦ認證實驗室檢驗，未檢出橘黴素。

台酒營養師賴巧憶則表示，日本廠商案例疑混到不明成分，但無法確定是在製程中還是原料本身。

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