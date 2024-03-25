大學生偷錄與17歲女友「啪啪聲」向朋友炫耀 下場出爐

蔡姓男子讀大學期間與17歲的少女性交卻竊錄，雖然手機鏡頭朝向天花板，但過程中發出的喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲都被錄下。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iam hogir）

台灣蔡姓男子讀大學期間與17歲的少女交往，2020年9月間到台北市士林區的旅館「開房間」，蔡一邊上床、一邊將手機錄影功能開啟，錄下性交聲音。蔡事後將性交檔案帶到輔仁大學以及校外的小吃店，向6名友人播送，少女報警。新北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例等5罪判蔡8年徒刑，台灣高等法院今撤銷改判其中1罪，未定應執行刑。

原本新北地院就蔡犯以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪判7年徒刑，今減為4年1月刑；而一審時依成年人故意對少年犯播送竊錄之非公開活動內容罪4罪部分，新北地院各處1年徒刑，此部分上訴駁回。

被害人表示，2020年9月17日晚上和蔡姓前男友到旅館，兩人發生性關係，但性交時並不知道對方擺在櫃子上的手機有在錄影，後來因蔡把性交影片播給朋友聽，她經人轉告才知道遭偷拍。

潘姓女證人表示，蔡主動告訴她有和被害人性交的影片，問她「要不要聽影片？」，她還問當時是怎麼拍的，蔡答稱「我是這樣放，我是斜著，不是正著」。

蔡在法院審理時表示，當時前女友不知道他在錄影，且事前、事後都沒有和對方說到此事。新北地院認為被害人在毫無所悉、無從表達反對的情況下，被蔡錄下性交影片，雖然鏡頭朝向天花板，但蔡與前女友性交過程中發出的喘息聲、呻吟聲、肢體碰撞聲都被竊錄，屬於「足以引起性慾或羞恥之猥褻性交之電子訊號」。

新北地院認為蔡並非一時興起，而是計畫性的偷拍，還在拍完後拿去和朋友炫耀，既有惡意且不尊重女性，沒有可以憐憫之處，不給減刑，判他8年徒刑。

案經上訴，高院 審理後將蔡所涉犯的5個罪行中的1項撤銷改判。