槍手PO文罵警 網諷「幻想周處除三害」
楊姓男子23日深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方攔截圍捕爆發槍戰，警員蔡淳宇遭開槍擊中左肩。楊男犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的三把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓，結果許多網友事發後湧入貼文底下留言，稱嫌犯是電影「周處除三害」的「桃園桂林仔」。
警方查獲楊嫌後，發現楊嫌23日傍晚6點在臉書發文，稱自己過去總是被警方吃案、欺負等，指出十幾歲時自己快死了，媽媽跪著求也不給報案，現在還要吃案送槍砲，痛批「你們是警察還惡魔啊，你們警察是人，百姓不是人啊？」發文後還在留言處貼出三把槍的照片，顯然就是警方在其車上查獲的三把槍。
事後許多網友湧入該篇發文底下留言，想起近期最火紅電影「周處除三害」，回應「哇！因為自己犯罪被抓就去開槍喔，是不是電影看太多覺得自己是桂林仔？」、「打卡桃園桂林仔」、「這麼想幹大事，怎麼不把通緝第一名跟第二名先除掉？」
楊嫌24日下午從桃園警分局移送桃園地檢署時，對於大批媒體詢問「為何要對警察開槍」、「為何要挑景福所」、「會不會後悔」等問題，一律都是搖頭以對。警方訊後依殺人未遂、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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