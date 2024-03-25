槍手PO文罵警 網諷「幻想周處除三害」

桃園一名楊姓男子23日深夜持槍到派出所連轟8槍，犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的三把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。(記者周嘉茹／翻攝)

楊姓男子23日深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方攔截圍捕爆發槍戰，警員蔡淳宇遭開槍擊 中左肩。楊男犯案前4小時曾在臉書 PO文，曬出深夜作案的三把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓，結果許多網友事發後湧入貼文底下留言，稱嫌犯是電影「周處除三害」的「桃園桂林仔」。

警方查獲楊嫌後，發現楊嫌23日傍晚6點在臉書發文，稱自己過去總是被警方吃案、欺負等，指出十幾歲時自己快死了，媽媽跪著求也不給報案，現在還要吃案送槍砲，痛批「你們是警察還惡魔啊，你們警察是人，百姓不是人啊？」發文後還在留言處貼出三把槍的照片，顯然就是警方在其車上查獲的三把槍。

事後許多網友湧入該篇發文底下留言，想起近期最火紅電影「周處除三害」，回應「哇！因為自己犯罪被抓就去開槍喔，是不是電影看太多覺得自己是桂林仔？」、「打卡桃園桂林仔」、「這麼想幹大事，怎麼不把通緝 第一名跟第二名先除掉？」