不當挪用客戶款項達11年 台新銀前女理專判賠2396萬

台南地院認為，台新銀為蘇女雇用人，蘇女利用執行職務機會，故意不法侵害客戶財產權，台新銀已與客戶協議賠償金額，依法向蘇女請求賠償有據，判蘇女應給付台新銀2396萬多元。（圖／本報資料照）

台灣台新銀海佃分行前蘇姓女理專在長達11年期間，以東牆補西牆方式，拿B群客戶投資 資金，匯給A群客戶當投資獲利，只因自身對A群客戶開口獲利承諾而遭客戶踢爆，計受害客戶10人，金融商品虧損及挪用客戶款項2692萬多元（約84萬美元），台新與客戶協議賠償後提告求償，扣除蘇女已賠償款項，法官判賠2396萬多元（約75萬美元）。

台新銀主張，蘇女原受雇於海佃分行擔任理財專員，為獲取業績及獎金，利用客戶對其信任，對客戶假稱金融商品保本、保證獲利不當銷售方式，誘使4名客戶誤信購買金融商品而受有損害，虧損金額計達1075萬多元。

另蘇女為取信客戶投資獲利或填補投資虧損，假借協助客戶購買金融商品或代為繳交續期保費 ，指示客戶匯款至被告指定帳戶或指示客戶臨櫃提領現金，再於行外交付現金給被告方式，詐得或挪用9名客戶計1617萬多元，藉以製造金流追查斷點，掩飾或隱匿其犯行及犯罪所得，規避銀行稽查機制。

直至前年6月22日，客戶向分行經理反應，蘇女未據實告知保單中途解約會造成虧損，要求分行查明其資產狀況及虧損情形，經銀行調查後才察覺其違法情事，同年8月31日予以免職處分。

經核計，計有10名客戶受害，台新銀對各該客戶負有雇用人連帶賠償責任，已與客戶協議賠償，金融商品虧損、挪用客戶款項及補貼款項，扣除蘇女已賠償客戶部分，提告求償2396萬多元。而蘇女也同意台新銀的相關請求。

台南地院認為，台新銀為蘇女雇用人，蘇女利用執行職務機會，故意不法侵害客戶財產權，台新銀已與客戶協議賠償金額，依法向蘇女請求賠償有據。因而判決蘇女應給付台新2396萬多元，及自今年2月6日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。可上訴。