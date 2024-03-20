我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

萬華夜市械鬥 角頭爭風吃醋糾眾砍3人

記者翁至成／台北20日電
萬華角頭陳明傑（紅圈者）不滿前女友被搭訕，夥同五名小弟持西瓜刀、鋁棒、木棒、鏈鋸砍傷三人。記者翁至成／翻攝
萬華角頭陳明傑（紅圈者）不滿前女友被搭訕，夥同五名小弟持西瓜刀、鋁棒、木棒、鏈鋸砍傷三人。記者翁至成／翻攝

去年遭警方掃蕩的萬華「鑽石大樓」應召業者黑幫分子陳明傑，羈押期滿獲釋重回地盤，前晚撞見前女友被徐姓三兄弟搭訕，糾眾尋仇，雙方九人在夜市街頭鬥毆；徐男三人寡不敵眾遭砍傷送醫，警方火速逮捕陳的五名小弟，但陳逃逸，追捕中。

43歲陳明傑出身頭北厝幫，後改投靠華西街幫，自封華西街幫東三會會長，過去曾因圍事、收保護費被捕。2021年陳「插旗」鑽石大樓「一樓一鳳」應召業，一舉承租50間套房，找泰國越南印尼等國女子賣淫，成為該處最大色情應召業者，光抽佣就月入破台幣百萬。

萬華警方去年10月掃黃，大批警力攻堅鑽石大樓，查獲31名性工作者、五名嫖客，逮捕陳明傑等人；陳明傑涉犯組織犯罪、妨害風化罪嫌，被檢方聲押獲准。

陳明傑去年12月羈押期滿獲交保，一樣在西門町一帶活動，前晚七時許帶著兩名小弟在西昌街夜市遇到39歲王姓前女友，見王女與44歲徐姓男子有說有笑，醋勁大發，上前質問「你跟我逗陣的在說三小」，徐男回「聊天怎麼了嗎？」，雙方衝突。

徐男當時跟胞兄、胞弟三人一起，雙方互毆，陳再召三名小弟帶西瓜刀、球棒、鏈鋸趕來助陣，徐姓三兄弟雖從對方手上搶走兩支球棒，但寡不敵眾，頭、臀部和手分別被砍傷。

警方獲報趕抵，陳明傑等六人已鳥獸散，隨即趕往100公尺外的鑽石大樓，在陳明傑據點逮捕涉案五名小弟，但陳逃逸；全案依聚眾鬥毆、傷害等罪偵辦，並全力追緝陳明傑。

鑽石大樓色情問題嚴重，不少業者搶地盤，背後勢力複雜；去年警方掃蕩鑽石大樓後，曾查出有員警也是應召站「常客」，各方檢舉不斷。

越南 泰國 印尼

上一則

藍委秀AI影片問真假 陳建仁答錯動怒「你就是詐騙者」

下一則

社工工會今陳情抗議 籲撤回增訪視率決議

延伸閱讀

Google灣景園區無限網路信號太差 員工被迫外出辦公

Google灣景園區無限網路信號太差 員工被迫外出辦公
江蘇省公安廳大樓失火 張家港市政府大樓被炸

江蘇省公安廳大樓失火 張家港市政府大樓被炸
舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓
底特律市工業大樓爆炸 碎片飛散1.6公里外 1死1傷

底特律市工業大樓爆炸 碎片飛散1.6公里外 1死1傷

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高