5億高中生墜樓案 2師證稱賴生非同性戀

台中市賴姓高中生墜樓案18日再度開庭，被控偽造文書的夏男穿著與之前出庭相同上衣，引起側目。（記者陳宏睿／攝影）

台中身價5億元台幣（約1600萬美元）的賴姓高中生墜樓案昨再度開庭，法官傳喚賴母、賴生讀高中兩名教師及戶政人員作證。賴母與兩師均證稱，賴生喜歡同班少女，非同性戀 ，也未提過同婚或與夏男交往；賴生導師說，賴生告白女同學被拒，曾偷拍女同學，後來寫信道歉「無法控制對妳的強烈情感」，顯示非同性戀。

法官昨傳喚賴母、賴的施姓導師、翁姓輔導老師，及張姓戶政所人員；檢方出示賴生與女同學的LINE 對話截圖，其中有兩張長髮大眼少女相片；賴母證稱，照片女子就是兒子喜歡的人。

賴母證稱，公公過世後，才見過夏男三次，當時代書夏父介紹夏是「助理」，期間都未見兒子與夏有狀似情人舉動，也未聽兒子說要找同性依靠、處理財產。

施姓導師說，賴生高二時愛慕一名女同學，二度表白，高三告白被拒，情緒失控，曾偷拍女同學，女方制止後，賴生傳文字讓女同學感覺威脅，向校方反映。

檢方出示對話紀錄、道歉信，截圖中女同學傳訊告知賴生「你這樣讓我不舒服，希望不要再這樣」，賴生回「只要我想得到的，沒有得不到的」等語；道歉信賴生則寫「因為無法控制強烈情感，而做出讓你討厭的事，實在對不起」。

施師說，賴生有名要好男同學，二人在校嬉戲時，賴生不喜歡好友「打屁股」，曾多次制止未果向校方反映；賴生曾在周記寫上大學要騎機車環島，未有尋短念頭，突然墜樓「十分震驚」。

張姓戶政人員說，夏與賴生辦結婚時，有詢問二人是否要遷戶口同住，但二人拒絕；辦好結婚登記後，她送上市府新婚禮品，夏以「不方便載運」為由退回。

檢方聲請傳喚與賴生要好的男同學出庭作證，法官諭知候核辦，下月22日續行開庭審理。