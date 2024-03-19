直銷夫妻「婚內失戀」...男偷吃女仲介 公然示愛慘了

台灣某對直銷夫妻年老感情不睦，男竟外遇雙方友人。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

台灣閻姓女子與陳姓男子為一對夫妻，但陳男住在房屋仲介林姓女子住處，出雙入對兩人宛如夫妻，陳毫不避諱向他人介紹林女為妻子，並多次旅遊、同宿，被拍下出遊牽手等親暱相片，雖陳辯駁兩人並未逾越普通朋友，閻女精神遭受打擊，向兩人求償100萬元（約3.2萬美元）；橋頭地院上周四判兩人應給付閻30萬元（約9454美元）。

判決書中，陳、閻夫妻倆早年經營直銷事業，但陳自述，年老想進修還得自己辦理助學貸款 ，並在高鐵兼差清償債務，夫妻倆感情早已出現裂縫。

陳表示，林是夫妻倆經營直銷時認識的朋友；當林得知陳遭遇及經濟狀況後，便與兒女商議，以女兒房間每月2500元出租讓陳居住，陳澄清，雙方僅為單純為房客及朋友關係。

閻發現兩人曾前往林任職的不動產仲介公司一事，陳表示，原計畫完成碩士學業後，辭去高鐵外包技術員工作，專職工作彈性的不動產仲介生意，因此，陳才會前去林工作處所，請教工作內容。

由於陳、林二人被拍到共赴家電賣場親密牽手，且兩人還共同出席陳同學會宛如夫妻等，陳澄清，頂多有以開玩笑口吻稱林為「媳婦」，林並未承認，兩人間並無逾越正常男女分際。

對於因第三人介入，夫妻感情破裂，閻宛如「婚內失戀」，因此，向林提起妨害婚姻及家庭罪告訴，橋頭地檢署雖做出不起訴處分，雖閻不服再議，仍遭高等檢察署高雄檢察分署駁回。

檢方查出，陳雖辯駁二人間違單純房東房客及朋友關係，但陳卻拿不出租屋契約及繳交租金 證明，但閻並未證實兩人同居一室。

至於陳、林對外宣稱夫妻，有證人指出，兩人參加同學會時，陳曾向在場人士介紹林為自己的「媳婦」，且兩人聚會中都手牽手、有親密行為，還有一起共舞。另有證人向陳求證「沒有兒子哪來媳婦」，陳才說「要辦離婚了」。由此可證，陳、林二人確有交往，且對外以夫妻身分自居。

法院審酌，雙方財力及侵權態樣及程度等，認閻請求精神慰撫金以30萬元為適當，依此判處陳、林二人應連帶給付30萬元，自2021年12月15日起至清償日止，按週年利率5％計算利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。