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父母疑17歲女兒中邪...廟公騙「小鬼纏身」 下體畫符還噁喊真可愛

記者林孟潔／台北即時報導
台灣廟公3年前以「小鬼纏身」為由，要求17歲少女脫衣，再以毛筆沾紅墨水在胸部、下體畫符猥褻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alex Green）
台灣廟公3年前以「小鬼纏身」為由，要求17歲少女脫衣，再以毛筆沾紅墨水在胸部、下體畫符猥褻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alex Green）

台灣陳姓廟公3年前以「小鬼纏身」為由，要求17歲少女脫衣，再以毛筆沾紅墨水在胸部、下體畫符猥褻，還說「阿，真可愛」，最高法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑6月定讞。

陳是台北市某宮廟廟主的兒子，父親生病後即接手宮廟事務；17歲少女因身心問題，2021年8月中旬被父母帶到宮廟驅邪，陳以少女身上有小鬼為由，將少女帶往小房間，要求脫掉上衣和內衣，以毛筆沾紅墨水在少女胸部畫符。

陳再稱少女身上的小鬼很厲害，需要在下半身畫符加強，並徒手脫掉少女的褲子、內褲，撐開少女的雙腿，再用沾符水的毛筆在少女私密處畫符，滿足自身性慾。

少女誤信陳的行為在驅離小鬼，雖感到驚嚇而不知所措，卻不敢出聲制止或有所反抗，事後才告知父母，但也未報警，少女到學校告知老師後才報案。

陳坦承擔任宮廟負責人，但否認強制猥褻犯行，供稱他只有在少女大腿內側畫符，沒有碰觸少女的下體。少女作證則說，因為父母認為她中邪，所以帶她去很靈驗的宮廟驅邪，陳將她帶到神壇後的起居室，要求脫掉上衣和貼身衣物，並在胸口畫符，之後陳脫下她的褲子後，發現她生理期，就說「真可惜」。

少女指出，陳在她私密處表面畫符，之後還問她要不要在私密處內側畫符，會更有保護力，她說好之後，陳撐開她的雙腿，並看著她的下體說「阿，真可愛」，同時用毛筆在私密處畫完符咒後，要她全裸在旁邊吹電風扇，過程中一直摸她的手、盯著身體看。

一審依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判陳1年徒刑，二審撤銷原判決，改判陳6月徒刑，但不得易科罰金，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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