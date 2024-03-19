假會計師誆稱名人募資 詐騙吸金再判賠8.6億

假會計師蔡國安（右）對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓總統杜特蒂等政商名流或知名企業委託募資，吸金詐騙高達台幣36.4億餘元，新北地院判決賠償其中5名投資人及1間公司共8億6374萬餘元。(翻攝自蔡國安臉書)

東大聯合會計師事務所負責人蔡國安，藉亞太聯合總商會台灣分會理事長等身分，對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、菲律賓前總統杜特蒂 及台塑石化、中聯資源、國光生技、燁聯鋼鐵等名人或企業募資，自2015年起詐騙吸金36.4億餘元(台幣，下同)。其中五名投資 人及一間公司提告求償，新北地方法院判決蔡男應賠償共8億6374萬餘元。可上訴。

刑事部分，新北地院日前依銀行法、詐欺取財等罪，判處蔡男14年徒刑，蔡男與檢方均上訴二審中。民事部分，連同這次判賠八點六億餘元，已有13位投資人與一家公司獲判賠13.3億餘元，後續仍有其他投資人提告。

現年75歲的蔡國安無會計師執照，卻對外自稱會計師，並擔任東大聯合會計師事務所、東大企管及投資顧問公司、東大新媒體及境外公司Tontas Marketing Co.LTD負責人，以及亞太聯合總商會台灣分會理事長。

蔡男冒用上述名人及知名企業名義，偽造合約書、基金名冊或信用狀，向外界誆稱正經手朱俶賢主持的兩岸稀土 進口投資案募資；旗下Tontas公司受台塑所託，負責清運六輕副產品石灰廢棄物至菲律賓。

此外，東大投顧正居中周旋或承攬菲國與中聯、燁聯間，有關爐渣清運及出口事宜，東大投顧另能認購高配息的中聯封閉型公司債基金；國光生技也委託東大會計事務所募資收購不良債權等，漫天吹噓招攬民眾投資。

行騙過程中，蔡男曾以雙卡手機創建LINE帳號「VC SURE蕭」，偽造與朱俶賢間對話，同時偽冒朱俶賢和燁聯蘇姓總經理印章、簽名，再透過與蕭萬長、菲律賓杜特蒂等合照取信民眾。受騙民眾中，以開設工程公司的徐姓家族受害最深，一家五口共被騙9億5000萬餘元。