12年偷走客戶3.5億台幣 台灣「最貪理專」遭判11年半定讞

周勵宏盜用6名VIP客戶3.5億元台幣存款來彌補投資虧損，並住豪宅、開名車、到酒店尋歡，最高法院依違反銀行法背信罪判11年6月徒刑定讞。(本報資料照片)

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶3.5億元(台幣，下同，約1098.4萬美元)存款來彌補投資 虧損，並住豪宅、開名車、到酒店尋歡，最高法院依違反銀行法背信罪判11年6月徒刑，沒收未扣案犯罪所得173萬元美元、2.8億餘元台幣，全案定讞。

周勵宏2003年6月起在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、理財專員、營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期為客戶提供投資理財諮詢、規畫，並受理客戶指示購買特定投資理財型商品或贖回。

周勵宏2008年至2020年長期藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。因銀行接獲客戶反映帳戶有約1000萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金都不是本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢方調查，有6名客戶受害，指周勵宏沒悔意，也沒有設法賠償客戶和銀行的損失，又積極脫產，請求法院判他10年以上徒刑。一審依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他10年6月徒刑，犯罪所得發還被害人之後沒收。二審重判周，刑度從10年6月變12年4月徒刑，且沒收金額也增加，判決被撤銷，發回更審。

更一審審理時，周勵宏改口承認本案的「客觀事實」，但不認為該適用銀行法特別背信罪。更一審審酌周身為銀行職員，為貪圖不法利益，未誠實履行職務，濫用客戶信賴誆騙款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，詐得高達2億9585萬餘元台幣及173萬美元。

更一審認為，周在高院 審理時終於能坦承主要犯行，陸續向被害人支付利息、返還被害人部分款項，但未能賠償台新銀行損失，改判11年6月徒刑；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。