為母持槍狩獵遭判刑獲特赦 布農族人纏訟11年無罪確定

布農族人王光祿（右）為完成高齡母親（左）心願，持土造槍枝狩獵被判刑定讞，全案歷經三任檢察總長提非常上訴，最高法院14日自為改判無罪確定。（本報資料照片）

2013年，布農族人王光祿為完成高齡母親的心願，持土造長槍獵捕保育類動物被判三年半定讞，2021年被蔡英文 總統特赦，但「免刑不免罪」，王光祿仍有罪但是不用入監。歷經三任檢察總長替王光祿提非常上訴，最高法院昨天撤銷有罪判決，自為改判王光祿無罪確定，11年訴訟之路畫下句點。

王光祿得知判決結果高興地表示「這次真正的無罪了」，他會上訴，就是要清清白白的一生，因原住民 在自己的傳統領域裡，狩獵是沒有罪的，就像在自己家裡生活一樣，也只有這樣才能把狩獵文化傳下去，他很感謝律師和一路幫助他的朋友，讓他終於把背上的石頭給放下了。

律師團贊同最高法院願意深入了解原住民文化，勇於更正錯誤的判決，期盼未來透過修法，具體保障原住民族狩獵權利。

最高法院認為，槍砲條例自製獵槍規定，沒有「應以原住民文化所允許之方式製造」的限制，有罪確定判決未審酌原住民族早已使用外來的當代槍枝狩獵，而無自製獵槍的文化，也忽略釋字第803號解釋對於獵槍「安全性」的考量及要求，違反憲法保障人民生命權、身體權意旨。

另外，考量原住民族有權選擇自己族群生活方式，並享受科技帶來的進步，使用更為安全的狩獵工具，延續狩獵文化，且不是每位原住民皆懂得獵槍製造技術，也並非均有資力購買機床設備或委請他人製造，認為自製獵槍應包括「他製己用」、「自製他用」的情形。

最高法院指出，槍枝可否使用制式子彈，不是判斷自製獵槍與否的標準，王光祿持有土造長槍，非制式獵槍，亦是在原住民族地區拾得，屬於「他製己用」，雖未事先取得許可即獵殺動物，仍不適用槍砲條例刑罰規定；王獵獲的動物是供家人食用的非營利目的，屬於野生動物保育法除罪化範圍。

2013年王光祿因九旬罹病的母親吃不慣平地肉品，想吃傳統野味，拿拾得的土造長槍上山獵捕野生保育類動物台灣長鬃山羊、山羌，被檢方依違反槍砲罪、野保法起訴，法院判決三年六月定讞，原民團體群起聲援王光祿，掀起社會對於原住民狩獵文化的關注。

為此，前檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院開庭審理後以有違憲之虞，聲請釋憲。

2021年5月7日，大法官 宣告法令有關獵槍部分違憲，但無法讓王光祿獲得救濟，當年的5月20日，蔡總統考量王光祿狩獵是為供罹病的家人食用，狩獵自用也經大法官認為屬原住民傳統文化範疇，情可憫恕，首度行使總統赦免權特赦。

前檢察總長江惠民同年再為王光祿提非常上訴，不過最高法院指出，釋字第803號解釋認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法對於自製獵槍規範不足，不符原住民安全合法狩獵的要求，但未影響原確定判決的論斷，判決駁回。檢察總長邢泰釗上任後再提非常上訴，法院改判王光祿無罪確定。