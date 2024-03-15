台男腳泡乾冰10小時截肢 想詐保不成反挨告詐欺

廖男錄下張姓男大生將雙腿放進乾冰水桶的影片。（視頻截圖）

廖姓與張姓男子去年為了領取保險 費，張先投保高額保險，雙腳浸泡在乾冰桶內10小時，造成截肢。張詐領23萬餘元（台幣，下同）的保險金後，再向其他保險公司申請理賠，保險公司懷疑張的傷勢不合理便報警。台北地檢署調查後，今依詐欺 取財等罪嫌起訴兩人。

全案源於廖、張兩人於去年1月26日購買乾冰，隔日張赤腳泡在乾冰桶內10小時，導致雙側小腿以下四度凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害。

張於同月28日至醫院急診與住院治療，於2月6日接受雙側膝下截肢手術，受有毀敗雙下肢機能的重傷害。

檢方查出，廖明知張的雙腿若長時間浸泡在乾冰桶內，皮膚直接接觸乾冰可能造成雙腳凍傷，但仍以束帶綑綁張，將他固定在椅子上，並在一旁錄影拍照。

檢方查出，廖先指示張向五間保險公司投保，向保險公司佯稱，他騎機車夜遊時，腿部感到寒冷後提前騎返，評估身體況狀後至馬偕醫院急診，以此說法詐領保險金23萬6427元。

張後來也向數間曾投保的保險公司申請理賠，保險公司調閱理賠調查後，懷疑張的傷勢不合理、申請理賠時間點相近，未予理賠並向刑事局報案。廖、張兩人未成功申請領取4103萬的保險金。

檢方扣得張的保險單、病例單、急診證明及手機等物，認定廖、張兩人涉犯詐欺取財等罪嫌，廖另涉犯幫助他人使之自傷致重傷罪嫌。檢方依法宣告沒收犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。