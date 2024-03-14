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虐童案／北市通報虐童案 衛福部打回票

記者林琮恩、沈能元、葉冠妤／台北14日電
男童「剴剴」遭保母凌虐死亡，衛福部次長李麗芬（左）表示，兒福聯盟管理機制嚴重缺失，即日起暫停收出養業務。右為社家署署長簡慧娟。（記者曾吉松／攝影）
男童「剴剴」遭保母凌虐死亡，衛福部次長李麗芬（左）表示，兒福聯盟管理機制嚴重缺失，即日起暫停收出養業務。右為社家署署長簡慧娟。（記者曾吉松／攝影）

待收養的男童「剴剴」遭保母凌虐致死，引發公憤。衛福部13日緊急補破網，宣布無限期暫停兒福聯盟收出養業務，並緊急修改「重大兒虐防治小組計畫」，把保母（家外）施虐納入檢討對象。外界質疑，該重大兒虐事件發生於去年12月，為何最近媒體揭露後，才召開檢討會議？衛福部次長李麗芬回應，「接獲通知時，兒童已經死亡，全案進入司法檢調程序，才沒開檢討會」。

國民黨北市議員鍾沛君批評，看完台北市社會局提供訪視剴剴的時序資料完全不能接受，要求市府提出檢討報告，「誰該負責，就立刻下台！」

台北市長蔣萬安說，除要落實幼兒專責醫師制度、提高寄養家庭功能，也提出「三方共訪機制」，希望中央出面統籌協調，相互通報、共訪，避免類似事情再發生。新北市長侯友宜也表示，須檢討程序，將環節做得更到位。

台北市社工職業工會嚴厲譴責衛福部，依規定，衛福部應於重大兒虐事件發生30天內完成調查報告，但衛福部遲至13日才緊急召開會議，檢討兒少安置、收出養及居家托育制度不全，怠忽職守，反而讓第一線社工承擔社會罵名。

對此，李麗芬解釋，若遇重大兒虐案件，衛福部將立即舉行檢討會議，地方政府確實通報本案，但通報時兒童已死亡，全案進入司法檢調程序，社會局配合調查，因此未產出檢討報告。

台北市社會局也發文指控，曾向衛福部反映此事，但保護司卻回覆「不符開案標準」。對此，衛福部長薛瑞元回應，「面對重大兒虐事件，地方政府應主動舉行檢討會議，進行行政調查，不是等中央叫他們做才做」。

保護司司長張秀鴛指出，現行「重大兒童及少年虐待事件防治小組實施計畫」規定，重大兒虐事件檢討範圍以家內施暴為主，行為人包括，父母、監護人及實際照顧之人，至於兒少親屬、保母、教保員等則排除在外。但該規定條文並未明確將保母排除在外。

該兒虐致死事件引發關注，保護司將修正計畫，孩童遭受虐待重傷或致死，屬於重大兒虐，施暴行為人將擴及至「任何人」，保護司聚焦於家內兒虐，家外兒虐則由地方政府負責，需於3天內產出檢討報告送至衛福部，由保護司與衛福部社家署開會檢視，會議結束後兩周，需完成調查報告。

衛福部要求從嚴審查全日托保母資格，增加訪視頻率，新北市社會局允諾從每年四次訪視增至六次，台北市跟進。

國民黨 侯友宜

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