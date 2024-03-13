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學長酒後涉性騷 警調監視器喬事 兩人都挨告

記者張議晨／高雄13日電
高雄市李姓警員和黃姓學長等人喝酒唱歌，黃男酒後涉性騷，李男竟調監視器喬事；圖高雄地檢署外觀。（記者張議晨／攝影）
高雄市李姓警員和黃姓學長等人喝酒唱歌，黃男酒後涉性騷，李男竟調監視器喬事；圖高雄地檢署外觀。（記者張議晨／攝影）

高雄市李姓警員和黃姓學長等人喝酒唱歌，黃男被在場一名女子提告性騷，李男受託幫忙，假藉辦案前往KTV調閱監視器，再將畫面翻拍後轉傳給黃男，遭騷擾的女子得知後提告，高雄地檢署昨依違反個資法罪嫌起訴李、黃二人。

黃男挨告當月即離職，已非警察，李仍在職，李男因涉假借職務上權力，非法蒐集個資，依法要加重二分之一徒刑。

檢方調查，黃男與李男為高中學長、學弟關係，畢業後均從事警職，黃在台北市警萬華分局上班，李則在高雄三民二警分局服務。

去年5月13日，黃男南下高雄找李男，幾名好友相約到某家KTV喝酒唱歌。席間黃男與在場一名女子互動熱絡，有肢體碰觸，女方不滿黃男突然擁抱她，結束聚會即對黃提告。

黃男希望協商撤告，請呂姓友人幫忙，李男得知學長惹上官司，接受請託，明知該KTV不是自己轄區，仍前往店裡調閱案發時監視器畫面，還出示警察服務證請業者配合，之後將畫面以手機翻拍傳給黃男，再由黃男傳給呂姓友人幫忙。

呂姓友人拿到畫面後約提告女子見面，看到黃男騷擾她的監視器畫面，質疑對方利用警職身分逼她和解，不滿畫面外流，到警局對李男、黃男提告。

檢警偵辦時，黃男坦承有環抱女方，也有請託李男協助調閱監視器畫面；李男也坦承自己並非案件承辦人，無調閱權限，是受學長請託才幫忙。

檢方認為，李男身為員警，也非性騷案件承辦人，卻利用警察身分，基於私人目的調閱監視器；黃男明知李無法以合法方式取得畫面，仍請託協助，容任李男非法蒐集個資，兩人具犯意聯絡，均起訴。

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