棄保潛逃 國寶總裁朱國榮搭私人機藏俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮（中）棄保潛逃。(本報資料照片)

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝6案，去年棄保潛逃偷渡菲律賓。據了解，檢警上月拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰夫婦等9人，查出朱搭乘夫婦倆安排的私人客機，從菲國飛到萬那杜，轉飛以色列 等國，再飛至俄羅斯 。台北地檢署昨天只表示，案件仍偵查中，不便證實。

刑事局說，已向相關國家查證，但均未獲回應。有官警私下認為，台灣外交立場親美，且鮮少有刑事案件與俄羅斯有關，警政交流極少，請求協查難度高。

朱國榮去年9月7日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，警方追查他從台南市安平港搭遊艇至菲律賓佬沃。

台北地檢署指揮刑事局國際科，上月26日拘提涉嫌協助朱逃亡的珠寶商夏本杰、夏的妻子林郁芬、船長鍾明華等9人，經分析夏本杰夫婦手機，從私人客機訂位資料及微信 對話等，拼湊朱的逃亡路線，夏本杰夫婦坦認協助朱安排私人客機。

據調查，朱的女友陳宛瑄搭機至菲律賓與朱會合，朱冒用陳的父親護照出境，再使用萬那杜護照，從菲國飛至萬那杜，轉飛以色列等，再輾轉到俄羅斯，均搭乘夏本杰夫婦安排的私人客機。