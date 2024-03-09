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船插鐵管撞台海巡艇 陸船員判刑7月

記者王宏舜／台北9日電

中國大陸漁民蔡文良去年9月駕船、搭載16名船員，自福建省石獅市祥芝港出發越界捕魚，為阻止台灣海巡署人員登檢，在船身左右舷插滿鐵管，還衝撞巡防艇，巡防艇受損約650萬元台幣（約20.7萬美元）。新竹地院依入出國及移民法、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判蔡七月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回上訴。

蔡文良去年9月25日開船擅入新竹外海西北方11浬處，進入台灣公告禁止水域內捕撈漁獲，而蔡的漁船甚至在船身插滿鐵管，防止台灣海巡人員登檢。海巡署艦隊分署第十二海巡隊巡防艇發現這艘船拖網捕魚，準備登檢，蔡文良要求船員在左舷處插鐵管，妨害海巡人員依法登檢，也衝撞巡防艇、破壞艇身。

因蔡船衝撞，巡防艇駕駛艙多處破裂變形，船體毀壞不堪使用，船東事後賠償650萬元台幣，新竹地院依法判刑，得易科罰金。

檢察官上訴高院，指蔡文良在警詢、偵查、羈押及移審訊問都否認犯行，推諉卸責，犯後態度不佳，雖與海巡署就巡防艇毀壞部分成立和解、給付賠償，但蔡的犯行造成海巡人員執法過程生命、身體安全極大危險，並使巡防艇受損，犯罪手段嚴重。

檢方控蔡不是第一次駕船越界，曾多次遭海巡署裁處行政罰鍰並驅離出境，屢經查獲還不思悔改，不斷侵擾，具特別惡性，一審就兩犯罪分別輕判二月、六月，違反罪刑相當原則。

但高院認為蔡文良坦承犯行，態度良好，所屬船東已賠償海巡署，犯罪所生的危害已受到相當程度彌補；而就蔡所處之刑，直接受損害的海巡署沒有異議，一審量刑公平合理。高院認為檢察官上訴未舉出蔡具有應該加重罰則事由，因此駁回。

高院 移民

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