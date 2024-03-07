涉性騷女書記官、女法官 資深法官移送監察院審查

截至目前，遭法官蔡明宏性騷擾的女同仁已達五人。（本報資料照片）

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官，除遭士林地檢署起訴外，蔡另外在2004至2010年間性騷擾 三名同仁，司法院人事審議委員會今以他違反法官法、法官倫理規範，決議由司法院逕行移送監察院審查。

人審會2月20日才就蔡2007年對女書記官「吸乳」開會，決議移送監察院審查。

法官論壇去年6月一篇題為「妳不孤單」的文章爆料，指資深法官「蔡董」前年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上涉性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要案件評議，要求下山。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

士檢起訴指出，早在2007年間，蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再五分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡開車送回家。

前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。

士院2023年7月針對蔡2022年對女法官騷擾案移送法官評鑑委員會審議，10月法評會決議評鑑成立，移請職務法庭審理，由於情節重大，建議將蔡明宏撤職處分。不過士院去年12月再針對蔡2007年11月對女書記官「吸乳案」移送法官評鑑委員會評鑑，指應本於「違失行為一體性」再次議處。

但法評會認為吸乳案發生於2007年，評鑑時效為三年，士院移送評鑑已逾期，今年1月12日決議不付評鑑。司法院決定將蔡送監察院彈劾 ，人審會上月20日開會，蔡表示一切的指控都是子虛烏有。人審會不採信蔡的說詞，以蔡違反法官法第18條第1項前段、法官倫理規範第5條規定，將他移送監察院。

今天人審會則是就蔡另外騷擾三名女同仁部分討論，會後認為他破壞司法形象，應受懲戒，決議由司法院移送監察院審查。

至目前為止，被蔡明宏騷擾的被害人已達五人。