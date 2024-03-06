用泰達幣買身分證 替郭台銘連署 7人被起訴

違法替郭台銘連署，7人起訴。(本報資料照片)

鴻海 創辦人郭台銘 去年連署參選總統時，男子余玄名涉指示前女友許維臻在Telegram群組以每人台幣200元對價收購身分證，男子陳郁翔得知後蒐集49張身分證並交給許女，換取279顆泰達幣，其中43張連署成功。台北地檢署昨偵結，依涉嫌違反總統副總統選舉罷免 法，起訴許維臻、余玄名、陳郁翔及協助製作連署書共7人。

起訴指出，去年郭台銘連署參選總統期間，余玄名與Telegram帳號名為「ＣＫ」與「Bao」的男子，為了行賄連署，由余玄名指示許維臻以每人200元為對價，向不特定連署人收購身分證，提供許女約與美金等值的泰達幣16000顆，成立Telegram群組「身分證支援群」，在群組發出收購身分證的訊息。許維臻另招攬曾姓男子、陳姓男子及4名未成年人製作連署書。

檢方查出，陳郁翔在群組得知收購身分證訊息後，未經同意把49名不知情民眾因蝦皮店舖認證而提供的身分證照片提供給許維臻，許女收到身分證後，轉出279顆泰達幣給陳郁翔。這49張身分證中，有43張身分證連署成功。

全案經民眾檢舉、台北市刑大持拘票及搜索票執行拘提、搜索及扣押，檢警扣得余玄名、許維臻及陳郁翔的手機及電磁紀錄。

檢方認定，許維臻、余玄名及陳郁翔共七人，涉犯個人資料保護法及總統副總統選舉罷免法等罪嫌，昨依法提起公訴。