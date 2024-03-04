基隆撞警案 兇嫌母「兒子勞保、壽險能請的錢都會賠」

新北市貢寮區簡姓男子日前涉嫌偷竊小貨車，開往基隆衝入八堵分駐所，造成蘇姓警員傷重不治。（本報資料照片）

新北34歲簡姓男子日前深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃。簡母昨透過當地里長趙瑞昌表示，兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會賠償被害人，也想當面道歉。被害家屬劉父說，簡母不用特地來道歉，但若能讓簡母心中好過些，願約在自家社區管理室見面，至於賠償金，簡母若有提出，家人商量後願意接受。

蘇昱鴻遺體移至板橋殯儀館，靈堂設在附近會館。蘇昱鴻祖母昨上午從金門搭機來台，在家人攙扶下前往靈堂，見到愛孫遺照痛哭不已。

基隆市長謝國樑昨下午在警察局長翁群能陪同下，至蘇昱鴻靈堂弔唁。蘇昱鴻妹妹有意願回金門服務，謝表示市府會盡力協助，翁說，這屬於警政署職權，警政署已回應會全力協助。

兒子犯下大錯後死亡，簡母承受極大壓力，不知如何面對，求助里長趙瑞昌。簡男先前買來的二手車 不知下落，她昨到派出所報案，希望警方幫忙找到後報廢，擔心車子被偷或引發其他狀況，增加更多困擾。

警方調查，34歲簡姓男子2月29日晚間在貢寮區澳底漁港偷走小貨車，一路開往基隆，兩度肇事，造成快速道路巡路員劉冠群、八堵分駐所警員蘇昱鴻遭撞喪命。簡男案發後棄車逃逸，在暖暖交流道附近鐵軌被區間車撞擊死亡。

據了解，簡男生前和媽媽、哥哥和姊姊同住，母親在自助餐店工作，哥哥情緒狀況不好蝸居在家，沒有工作能力。姊姊也有精神問題，目前住在療養院 治療。

趙瑞昌說，簡男肇禍，兩名被害人在工作中罹難很無辜，簡母也深感不安。簡家的生活不好過，簡母說，肇事的兒子有勞保，好像還有「人壽險 」，如果有領到錢，都會賠償給被害人。

被害人劉冠群父親說，接到噩耗前往醫院途中，心想「千萬不要白髮人送黑髮人」，既然發生了，只能面對。劉父得知簡男家中也很艱苦，反過頭來為簡母送暖，「對方家庭也很辛苦，她的兒子也被火車撞死了」。

簡母昨透過里長表達賠償和道歉的想法，劉父說，兒子已經走了，一切盡在不言中，也不知該再說些什麼。「簡母不用特地前來道歉，但若能讓簡母心中好過些，願意和簡母約在自家社區管理室見面接受道歉。」至於賠償金，劉父說，簡母若有提出，他和妻子商量過後願意接受。

事發後，八堵分駐所瀰漫一股低氣壓，謝國樑昨低調前往分駐所慰問，指示警方要加強廳舍安全設施，避免悲劇重演。八堵分駐所門口已設置石墩作阻絕設備，謝國樑肯定外，另指示石墩可彩繪美化。