進口蘇丹紅辣粉 保欣負責人羈押 業者曾送驗退貨竟轉賣

保欣公司負責人劉慶士（左二）販售有致癌性的大陸蘇丹紅辣椒粉給下游廠商，2日被新北地檢署聲羈禁見獲准。(記者王長鼎／翻攝)

致癌 蘇丹紅辣椒粉全台流竄，摻有蘇丹紅辣椒粉濟生公司的上游，是大陸三禾藥業公司，追溯進口源頭是保欣企業公司，新北檢警前天搜索保欣位於樹林、桃園等營業處所、倉庫，查扣銷退貨資料等證物，約談負責人劉慶士及員工共五人，檢方訊後認為劉男有串滅證之虞，昨依違反食安法等罪聲押禁見獲准，四名員工請回。

據了解，保欣公司從大陸輸入辣椒粉來台販賣，有下游業者將保欣的辣椒粉送驗，發現含有具潛在致癌性或有害人體健康的蘇丹色素三號（俗稱蘇丹紅），去年底將檢驗結果告知保欣公司，同時將辣椒粉全數退還。

檢警追查發現，劉慶士竟將這批遭下游廠商退貨的蘇丹色素3號辣椒粉，再轉手販賣給濟生公司等10家下游業者，原料雖已自主下架，但有些已製成調味品，將令業者停售，由各縣市追查流向。

據了解，劉慶士向檢方供稱，進口的辣椒粉都經過海關檢驗，他不知道這些東西有問題。檢方認為劉男說詞避重就輕，涉詐欺 取財、違反食安法嫌疑重大，且有串滅證及反覆實施詐欺之虞，決定聲押禁見。

另外，食藥署追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現高雄市「海順國際」、「津棧國際」、「佳廣國際」三家業者製售的辣椒粉，有八批驗出蘇丹紅，經查原料都來大陸「KAVIN SHIPPING LTD」辣椒粉。

衛生局表示，這三家公司是同一家族，而且津棧及佳廣實際營業地址相同，全案移送法辦。

衛生局表示，比對帳冊追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現三家業者販售的違規產品有3萬4414公斤，流向新北、桃園、台中、彰化、雲林、台南等縣市，已通知各縣市衛生主管機關監督下架，另庫存品則查出有3萬2739公斤。