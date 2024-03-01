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任立委時辦公室前主任性侵案 高院判林奕華連帶賠123萬

記者林孟潔、楊正海／台北1日電
台北市副市長林奕華因任立委期間的辦公室前主任性侵案，被判須連帶賠償。（本報資料照片）
台北市副市長林奕華因任立委期間的辦公室前主任性侵案，被判須連帶賠償。（本報資料照片）

台北市副市長林奕華擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖，五年前強拉女志工進雜物間性侵，事後還曾下跪道歉，被判刑3年10月定讞；民事部分，女志工請求賠償600萬元（台幣，下同，約19萬美元），一審判林奕華、林廷霖應連帶賠償200萬餘元；案件上訴，台灣高等法院昨改判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元，可上訴。

林奕華昨回應，再次表達整起事件讓人感到遺憾，目前還沒有收到判決書，等接到判決書後，會再與律師研議後續事宜。

林廷霖2019年4月28日晚間9時許，用LINE邀約女志工到位於台北市復興南路二段的立委服務處聊天，隔日凌晨聚會結束，林廷霖以「聊天」為藉口，要女志工暫時留下，在其他人都離開後，將女志工強拉到雜物間性侵得逞，最高法院依強制性交罪判林廷霖3年10月徒刑定讞。

民事部分，女志工認為林廷霖侵害她身體、貞操和性自主權，害她罹患創傷後壓力症狀而無法工作，而林奕華是林廷霖的雇用人，也應負連帶賠償責任，請求林奕華、林廷霖連帶賠償600萬元。

一審認為，林廷霖是濫用職務上機會、執行職務處所犯案，林奕華未舉證自己已盡選任、監督責任，且依證人所述，林奕華在林廷霖離職後，未能及時取回服務處鑰匙，讓林廷霖得以邀約女志工參與聚會並性侵，林奕華有疏於監督之責，經計算後判林奕華、林廷霖應連帶賠償200萬餘元。

案件上訴，高院仍認為林奕華應負連帶賠償責任，並維持認定女志工的醫療費用、精神慰撫金金額，僅就工作能力損失部分，每月金額由5萬元降為3萬元，昨改判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元。

高院 醫療費 LINE

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